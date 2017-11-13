歐美股市上周五表現一般，不過科技股表現較好，港股今日略為低開，恒指二萬九點企定定，又倒升再創近十年新高。恒指半日最多升137點，高見29258點，其後升勢回順，半日報收29198點，升77點。可惜國指跟唔上，即使上證指數上升，但國指跑輸跌34點，半日報收11711點。除咗騰訊(00700)升逾1%帶動恒指上升，友邦(01299)創65.35元新高，半日升5.2%亦撐起大市。
花旗嗰邊科技股表現強勁，港股亦如是，瑞聲(02018)得到多間大行上調目標價，瑞信最牛睇214.5元，眾多大行齊祝福下，瑞聲再創185元上市新高，升幅超過一成，半日報收179.9元，升6.2%成為最大升幅成份股。瑞聲咁嘅走勢，破頂後又升上太空，睇嚟變雙紅底股係遲早嘅事。至於舜宇(02382)阿Man上次都貼佢入藍籌，偏偏上次季度調整畀萬洲(00288)打尖行先一步，但話咗恒指成份股要添加科技工業元素，舜宇今次順理成章染藍，股價亦破近高見148.8元，半日升6.3%報收146.9元，睇嚟150元呢個唔算係心乜嘢目標，即管睇睇大行幾時再祝福舜宇及調高其目標價。
話咗科技股厲害，除咗一對手機設備股龍頭，半導體股繼續強勢。阿Man上星期指出ASM太平洋(00522)批完股唔死得，公司之前早有計劃回購，又批又回購係古怪咗啲，但股價批完穩守唔死得就必有後福。好彩阿Man叫大家要睇實，批完唔死隨時再創新高，果然短短幾日股價急成一成再創130.6元新高。其他半導體股續有追捧，但阿Man唔建議追貨，坐定定一見回頭要食糊。
恒指服務公司除咗將舜宇染藍，碧桂園(02007)亦獲納內成份股，但裂口高開逾一成後，升幅收窄至7.8%，高開低走好消息出貨。至於其他內房股個別發展，呢期內房股只係反彈未轉番強勢，見好即收無乜點錯。要博其他變動咗嘅指數成份股，不如睇番眾安(06060)同鴻騰(06088)，雖然兩股都係高開低走，但兩股獲納入恒生綜合大中型股指數，意味住好快加入「港股通」，一旦北水起勢掃貨，股價閒閒地升兩三成，現價收集都係睇番前高位，鴻騰止蝕位擺4.9元，眾安跌穿75元鬆人。
新丁雷蛇(01337)今早掛牌，開報5.12元，盤中曾高見5.49元，一度較招股價升逾四成，但其後急回至4.61元半日低位，中午報收4.79元，始終唔係騰訊親生仔，只係超人紅顏知己睇中嘅小鮮肉，升幅自然遠不及閱文(00772)。缸邊友貪新忘舊，除咗今日雷蛇上市，星期四又到易鑫(02858)登場，閱文持續回吐，今日失守百元大關。講真閱文急升完回吐好正常，話咗唔炒住，想買閱文倒不如買騰訊更實際。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人