港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五個別發展，港股上周飆升517點後，今早在友邦(01299)和科技股推動下反覆造好，再創近十年新高。

恒指今早低開62點，報29058點屬半日低，開市後倒升，上午最多升137點，見29258點再創近十年新高，之後大致靠穩。恒指中午收報29198點，升77點或0.3%，大市成交額682.63億元。

國企指數報11711點，跌34點或0.3%。

A股半日高收，滬指升0.3%；深成指升0.41%。

藍籌股方面，大摩指內地放寬外資持股限制，為友邦(01299)揭開新一頁，友邦曾升6.1%，見65.35元創新高，半日升5.2%，支撐大市。另外，港交所(00388)升1.1%；神華(01088)升1.9%；聯通(00762)升1.5%；中行(03988)升0.3%。相反，國泰(00293)和昆能(00135)被剔出恒指成分股，分別跌1.3%和3.4%；平保(02318)曾見77元創新高，半日倒跌0.3%；九倉(00004)跌2.3%；旺旺(00151)跌1.9%。

焦點板塊

科技股：龍頭騰訊(00700)半日升1.1%；不過，旗下閱文(00772)逆市受壓，跌穿100元，半日跌4%報96.4元。蘋果概念孖寶今早勢如破竹，上周累飆21.3%的瑞聲(02018)獲多家大行唱好，當中瑞信升目標至214.5元，股價今早曾飆升9.2%，見185元創新高，半日升6.2%；藍籌新貴舜宇光學(02382)曾升5.8%創新高，半日升4.5%。鴻騰(06088)和眾安(06060)獲納入恒生綜合大中型股指數，即將加入「港股通」交易範圍，半日分別升8.1%和1%。另外，長飛(06869)創新高，半日升2.1%；TCL多媒體(01070)升9.7%；金蝶(00268)升8.7%。

汽車股：今早走勢兩極，廣汽(02238)成國指成分股新貴，半日升2.4%。相反，長汽(02333)遭里昂降目標至9.6元，半日跌2.8%為表現最差國指成分股；華晨(01114)跌0.5%；吉利(00175)和東風(00489)跌約0.4%。零件商敏實(00425)創新高，半日升3.8%。4S零售商個別走，和諧汽車(03836)升4.5%；美東(01268)升2.5%；永達汽車(03669)升1.3%；正通(01728)創近6年高後，倒跌1.2%；潤東(01365)跌6.4%。

內房股：藍籌新貴碧桂園(02007)裂口高開11.4%，報13.68元屬半日高，中午升7.8%，成交額7.64億元；新城發展(01030)升7.1%；合景泰富(01813)升3.6%；雅居樂(03383)升3.1%；富力地產(02777)升3%；中國金茂(00817)升2.5%。物業管理股綠城服務(02869)創新高，半日升4.3%。重磅內房普遍向下，中國恒大(03333)跌2.1%；融創(01918)跌0.4%；萬科(02202)跌0.5%；。

焦點股份

雷蛇(01337)：今早掛牌上市，開報5.12元，甫開攀升至5.49元，較招股價3.88元高1.61元或41.5%，其後急回，半日最低見4.61元，中午收報4.79元，成交額36.36億元。

金風科技(02208)：連日走高，今早曾升11.4%創近兩年高，半日升9.8%，成交額1.53億元，暫時連升第7日。其A股(002202.SZ)升6.24%。

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