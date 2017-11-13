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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日升77點 友邦漲逾半成

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美股上周五晚個別發展，港股今早企穩兩萬九點後，反覆造好，再創近十年新高。

恒指今早低開62點，報29058點，已屬半日低，開市後倒升，今早最多升137點，見29258點再創近十年新高。恒指中午收報29198點，升77點或0.27%，大市成交額682.63億元。國企指數跑輸報11711點，跌34點或0.29%。

藍籌股方面，瑞聲科技(02018)獲多家大行上調目標價，升6.2%，為表現最好恒指成份股。

友邦(01299)破頂，升5.19%，大摩認為內地放寬外資持股限制，為友邦揭開新一頁。

平保(02318)見77元新高後回吐，倒跌0.33%; 港交所(00388)升1.13%。

基建鐵路股造好，中車時代電氣(03898)升2.13%; 中國中車(01766)反彈1.90%; 中國鐵建(01186)創1周高，升0.95%。

半導體股繼續強勢，ASM太平洋(00522)破頂，升3.2%; 中芯國際(00981)一度升逾4%，半日則升2.9%; 華虹半導體(01347)創16.38元新高，今早則升2.1%。

新股方面，今日上市的雷蛇(01337)高開低走，半日較招股價升23.45%; 凱知樂(02122)上日失守招股價後，再挫13.42%; 雅居投資控股(08426)挫20.63%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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