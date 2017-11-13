即巿股評 港股直擊

上個星期用返恒指街貨圖嚟睇市，最後都係選擇買升，揀咗兩者適合做短炒嘅恒指牛(68069)同恒指Call(15541)；今朝恒指開市報29058點，跌62點；但都未得閒理佢住，事關係U盤做緊時，我同戰友Jack處理緊隻雷蛇(01337)。坦白講我好少玩IPO，無特別原因，純粹因為個人運氣比較差嘅問題，十抽其九都唔中，只係呢期IPO熱確係銳不可當，順便試吓自己運氣。

行到返公司樓下時，應該9點50分到啦，戰友Jack whatsapp我話恒指倒升；10點鬆啲返到埋位，恒指喺10點6分報29187點，升66點，拆開恒指5分鐘圖見到今朝最大個支燭，期後恒指以「圓頂」姿態行走；同個同學阿Milk講完佢公司隻app有bug之後，依家10點17分，恒指做緊29207點，點數上無咩太大改變，就用呢口價再開恒指牛熊證街貨圖計計數，就算到今日暫時高位29258點計，其實恒指都只係踩入咗熊證最貼價嘅範圍 29200至29299點，呢度有相當於292張期指，而見到上日走咗525張期指，擺明貼熊證上個星期五(11月10日)見市跌+勢色不對就走為上著。啱嘅，落場唔好話無父子，咩情都無得講。再上多100點，即29300號型29399點，呢度有相當於1398張期指，係熊證重貨區，唔用計數機都知道恒指現價同呢個重貨區非常接近啦。

再睇埋下方牛證，最貼價嘅係28600至28699點，呢度有相當於169張期指，而再落多100點，都係屬於第二梯隊，就係牛證重貨區，有相當於1567張期指，但呢個位就係28500至28599點，同現價差成707點咁遠呢。

恒指牛(68744)，收回價28558點，同現價有逾600點差距，約47倍槓桿不過不失，成交活躍容易出入先係重點嘛，但仍然採取短線策略，分分鐘去到星期三(14日)騰訊(00700)業績後都唔會唔會見光死。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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