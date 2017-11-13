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今日 09:31 港股直擊 即巿股評

【異動股】恒指新貴造好 舜宇創新高 碧桂園裂口飆11%

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恒生指數季檢結果上周五收市後出爐，恒指加入兩隻成分股，舜宇光學(02382)高開2.4%，報144元創上市新高。

碧桂園(02007)裂口高開11.4%，報13.68元，成交額5200萬元。

相反，國泰航空(00293)和昆侖能源(00135)被剔出恒指成分股，分別低開1.9%和1%。

國企指數方面，加入廣汽(02238)作成分股，股價高開2.2%；龍源電力(00916)遭剔出，股價平開。

今次季檢變動將於12月4日起生效。

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