港股直擊 即巿股評

港股上周反覆尋頂，以科技股為代表的新經濟股表現突出，恒指新貴、新股表現及騰訊(00700)季績將為本周主要焦點。

上周五美股道指及標普連跌兩日。道指收跌39點或0.17%，報23422點。納指則微升不足1點報6750點。標普收跌0.09%，報2582點；英偉達(NVDA)季度盈利及收入超出市場預期，股價急升5.3%，是標普500指數成分股中表現最好的一隻股票。全個星期計，道指跌0.5%，納指跌0.2%，標普跌0.21%。道指標普結束八周連升勢頭。投資者仍然憂慮減稅計劃被推遲。

美國參議院金融委員會周四公布了自己的稅改方案草案，這個草案與眾議院共和黨人提出的版本有着很大的區別。一個重要的分歧在於參議院提議到2019年之後才實行將企業稅削減至20%的措施，而眾議院共和黨方案則提議從明年開始實施。在最終交付投票表決之前，圍繞這兩個版本的稅改方案還會進行更多討論，投資者對稅改方案在感恩節前甚至在聖誕節前得到通過的信心正在下降。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.01元，較本港上日收市升6仙；騰訊(00700)ADR收報388.84元，升3.44元，公司將於本周三(15日)公布第三季度業績。國壽(02628)ADR收報27.71元，升1仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.12元，升2仙；中石油(00857)ADR收報5.57元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.81元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報80.49元，升0.19元；聯通(00762)ADR收報11.86元，跌8仙。

ADR港股比例指數報29191，較上周五恒指收市升70點或0.24%。恒指上周五午後曾抽升101點，見29237點再創近十年新高，收市則跌15點報29120點。恒指短期支持參考10天線約28800點水平。值得留意是股價高於50天線比率的中線市寬下跌1.5個百分點至50.9%，為一個半月以來最低，反映大市內部質素進一步轉壞。本港經濟第三季度同比增幅為3.6%，繼上半年之後，再次高於近年趨勢增長率，特區政府已將全年經濟增速預測上調至3.7%。財政司司長陳茂波表示，目前香港經濟基礎中的正面因素居多，今年增長將實現2011年之後的最強勁表現。

焦點股份

恒生公司上周五收市後公布季檢結果，恒生指數將剔除國泰航空(00293)和昆侖能源(00135)，加入碧桂園(02007)及舜宇光學科技(02382)，變動將於12月4日起生效。留意有關股價短期表現。此外，假設有關成分股變動於11月8日生效，滙控於變動後的比重將由9.68%升至10%；騰訊比重由11.58%降至10%。

雷蛇(01337)：將於今日於主板掛牌，據輝立交易場資料顯示，雷蛇暗盤收報4.65元，升19.85%；至於耀才新股交易中心，收報5.03元，升29.64%，每手賺1150元。雷蛇公開發售超額認購290.24倍，一手中籤率50%，每股定價3.88，接近招股範圍上限。

冠亞商業(00104):公布，董事會已獲告知，一名獨立第三者以電話方式要求於今日上午與該公司一名董事會面，以討論收購該公司股份的可能性。股份將於今日復牌，停牌前報0.305元，升24%。

必瘦站(01830)：預期截至9月底止，6個月營運利潤將按年大幅增加約一倍，去年同期營運利潤為4647.7萬元，股東應佔盈利3807.2萬元。

金源米業(00677)：預期截至9月底止半年盈利將大幅增加。去年同期盈利3278萬元。

康師傅(00322)將於今日公布第三季業績。

焦點板塊

汽車股：中汽協公布中國10月汽車銷量同比增2%，1至10月汽車銷量同比增4.1%。10月份乘用車銷量同比僅增0.4%，至235萬輛；前10個月銷量增幅為2.1%，遠低於去年15.9%的增幅。不過，商用車銷量仍然強勁。10月份商用車銷量同比增14.8%，至35.1萬輛。留意汽車股表現及券商最新對行業之看法。