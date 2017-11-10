今日 01:28
港股直擊
香港財經
夜市期指收報29045點，跌24點，較今日恒指收市29120點，低水76點，成交12056張。
夜市國指期貨收報11712點，較今日國指收市低水34點，成交6428張。
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