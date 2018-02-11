即巿股評 港股直擊

恒生指數周五早段一度回吐100點，考驗29000點關口，低見29036點，其後收復大部分失地，收報29120點，微跌15點(0.05%)。大市全日成交1094億元，減少4.4%，上升股份佔40%。

從月波幅角度看，恒指今年4月及6月呈窄幅上落，月波幅僅4.1%及2.1%，過去3個月恒指的月波幅亦同樣非常狹窄，8月、9月和10月的月波幅分別只有4.6%、3.4%和3.9%。根據歷史往績，月波幅低於5%已屬偏低水平，換言之，今年已有5個月份呈牛皮待變格局。

偏窄的月波幅持續3個月則更為罕見，自1970年至今，僅1977年和2005年曾見過類似情況。該兩年出現此市況後，月波幅其後分別擴闊至5.8%和6.9%。若以上月尾恒指收市報28245點計算，並且假設本月的月波幅可達1977年和2005年出現相同情況後的水平，意味波幅點數將介乎1600至1950點。

假設周一(6日)恒指下試28137點已是本月低位，而11月的月波幅倘達6.4%(即1977年及2005年同類情況的平均水平)，本月恒指或可挑戰30000點大關。由於波幅是沒有指定方向，可上升，亦可下跌，故此這也代表恒指有機會由本月高位下挫1600點至1950點。

不過，依照港股目前形勢，筆者相信恒指很大機會保持反覆尋頂的走勢。正如本月4日本欄指出，「港股後市發展更為可觀，恒生指數經過一個月以來高位橫行後，於28200至28500點再次形成一個頗長的成交密集區。」近日有關的成交密集區頂部已上移至28600點。

恒指周二(7日)已升穿該水平，擺脫個多月來的窄幅區間上落形勢，周四(9日)回吐後急漲逾200點，亦確認了本月4日本欄所言：「頂頭蟹貨區阻力不大，故很大機會上試高位。」

恒指創近10年新高，上方蟹貨阻力不算太大，只要恒指沒有跌回成交密集區內──約28600點之下，進一步向上探頂的機會較高，本月的波幅很可能會明顯擴大。

參考信報EJFQ系統的日線無基準輪動圖，亦支持恒指短期表現很大機會造好的看法。從【附圖】所見，恒指連同大型股、恒生綜合指數齊向右上伸延，三者自11月1日相對動力開始增強。本月4日本欄呼籲讀者宜密切關注指數短線上升動力增加，能否帶動大市進一步向好；及至周二呈震倉後拗腰倒升，恒指由「轉差」方格移入「領先」方格內，相對表現同時顯著上升，大型股、恒生綜合指數亦如是。恒生小型股指數同見反覆向右上伸延，但表現不及藍籌股。

另一方面，恒生中型股和國企指數的相對表現未及上述指數，並自10月中起持續向左移動，幸而相對動力未見明顯下跌，暫毋須過分擔憂。

在周線無基準輪動圖上，現階段恒指與大型股暫未有掉頭向上的跡象。短期內，恒指權重股似乎再次回到舞台中心，若恒指短線持續向好令周線走勢得到改善，港股後市表現應會不俗。

信報投資研究部

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