即巿股評 港股直擊

美國參議院建議推遲下調企業稅率，投資者憂慮稅改議案仍存變數，美股周四下跌，歐洲股市周四亦下挫。另一方面，內地股市周五在保險股上升帶動下向好，上證綜合指數微升收市。港股方面，恒指早段於29000點附近好淡爭持，午後曾升破29200點，再創十年高，收市前回順，微跌15點收市。倘恒指能守穩29000點，向上阻力可留意29500點水平，支持參考10天線約28705點。

資金流方面，周四恒指好倉有逾5,500萬元流出，同日淡倉流入逾4800萬元，好淡各有部署，累計5天，好倉流出逾1.3億元，淡倉流入逾1.2億元。

讀者如看好恒指，可留意牛證(68437)，收回價28606點，行使價28456點，18年9月到期，兌換比率10,000；或可留意牛證(67641)，收回價28594點，行使價28494點，18年4月到期，兌換比率10,000。

相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(68430)，收回價29550點，行使價29700點，18年5月到期，兌換比率12,000；或可留意熊證(62385)，收回價29700點，行使價29900點，18年1月到期，兌換比率10,000。

騰訊平安破頂續成焦點

微信公布截至今年九月份止，平均日登錄用戶人數按年上升17%至9.02億。騰訊(00700)將於11月15日公布業績，周五於390元關前好淡爭持，尾市轉跌。北水近日部署騰訊，周四再錄近3.7億元內地資金，通過「滬港通」和「深港通」南向渠道買入騰訊。向上觀望挑戰400元的機會，支持參考380元水平。看好可留意騰訊購(18362)，行使價418.18元，18年5月到期。或騰訊牛(68466)，收回價367.98元，行使價365.18元，18年8月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(29976)，行使價329.98元，18年3月到期。或騰訊熊(68465)，收回價410.28元，行使價413.28元，18年6月到期。

另外，中國平安(02318)周五再創歷史高位，以75.8元高收，多條平均線走勢向上，即市支持參考71元的十天線。看好可留意平安購(18478)，行使價87.68元，18年5月到期。或平安牛(67964)，收回價69.5元，行使價68.9元，18年8月到期。相反看淡則可留意平安沽(11778)，行使價62.28元，18年3月到期。或平安熊(67649)，收回價78.98元，行使價79.58元，18年4月到期。

中壽落後同業 建行工行回落獲資金部署

有報道指，中美雙方願進一步加強宏觀經濟政策包括財政、貨幣和滙率政策的協調。當中，中方按照自己擴大開放的時間表和路線圖，將大幅度放寬金融業，包括銀行業、證券基金業和保險業的市場准入。

中國人壽(02628)周五早段曾近1%，午後隨平安上升，曾升破28元關。向上觀望重上近日高位27.85元的機會，支持留意10天線約27元。看好可留意中壽購(24307)，行使價30.05元，18年3月到期。或中壽牛(67947)，收回價25.98元，行使價25.58元，18年11月到期。

內銀股表現較弱，北水周四五繼續買入工行，投資者不妨留意工行後市承接力度會否較強。看好可留意工行購(17525)，行使價7.38元，18年4月到期。或工行牛(61322)，收回價5.9元，行使價5.8元，18年7月到期；看好建行則可留意建行購(18216)，行使價7.76元，18年3月到期。或建行牛(66676)，收回價6.47元，行使價6.37元，18年9月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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