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在中共十九大發表的工作報告，提出著力解決環境問題，加快水污染防治，實施流域環境和近岸海域綜合治理。推動綠色發展是中國未來的重要方向，環保項目獲重點支持，而水環境治理亦備受地方政府重視。北控水務(00371)是內地領先的水務系統解決方案提供商，自然可受惠相關政策的落實。

集團業務包括興建污水及自來水處理廠、污水處理、自來水處理及供水服務，覆蓋中國19個省、2個自治區及4個直轄市，另亦在新加坡、馬來西亞、葡萄牙等地開展業務。截至6月底止，合共擁有544座水廠，包括423座污水處理廠、110座自來水廠、10座再生水處理廠及1座海水淡化廠，總日均設計能力達2965萬噸。隨著未運作的產能陸續投產，營運能力將持續提高，增加水務處理方面的收入。

今年7月，內地環保部、住建部、農業部及財政部聯合發布《關於政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施公私合營(PPP)模式的通知》，指政府未來參與建造的污水及垃圾處理項目，將全面以PPP模式進行，推動民間資本參與該領域。上半年環保企業中標PPP項目規模逾1,700億元人民幣，其中水環境PPP項目投資規模更急增4.3倍至609.1億元人民幣，惠及相關企業。

受惠PPP項目利潤貢獻增加，以及污水廠處理能力上升，北控水務上半年純利按年上升29%至20.3億港元；撇除衍生金融工具公允值收益，純利則升37%至18.75億港元。營業額上升16.2%至91.3億港元，其中污水及再生水處理及建造服務增加11.5%至76.64億港元，供水服務增加40.3%至8.39億港元，技術及諮詢服務及設備銷售更升63.4%至6.22億港元。

布局海外拓闊收入

集團將抓緊PPP項目發展機會，有序開展各項重點工作。今年首8個月已簽訂PPP項目達500億元人民幣，管理層目標全年可簽600億元人民幣，屆時手持逾800億元人民幣項目。由於PPP為內地政府重點建設項目，涉及風險較少，且盈利能見度頗高，有助帶動未來收入的穩定增長。

為響應「一帶一路」建設，北控水務積極開發東南亞市場，其中去年建成馬來西亞潘岱和新加坡樟宜等項目，預期將繼續佈局海外，有助拓闊收入來源。集團為國內水務業龍頭，擁有國策支持，配合強大的管理能力，競爭優勢漸現，後市可期。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期北控水務2017、2018及2019年每股盈利為0.456元、0.562元及0.651港元，給予12個月目標價7.50港元，相當於今年預測市盈率16.05倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理