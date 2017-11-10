港股直擊

瑞聲(02018)董事總經理莫祖權表示，今年集團非聲學業務銷售額將超越聲學業務，至佔銷售額超過五成。

目前光學業務佔集團收入約1%，莫祖權稱，現時未有為光學業務定下銷售額比例目標，但料明年銷售額增長不會低於25%。同時，集團會加強光學業務的資本投入，包括在今年第四季會額外投入2億元人民幣在此業務的研發上，而在明年的資本開支結構中，光學業務所佔的比例亦會較高。

對於集團第三季業績增長速度較過去兩季放緩，莫祖權表示，這只是短期反映當季客戶與瑞聲出貨的關係，集團對業績全年預測並無改變。