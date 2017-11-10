重要通告 港股直擊

汛和集團(01591)預期，截至9月底止半年盈利將大幅下降，接近收支持平。去年同期盈利503.3萬元。

集團稱，盈利減少主要由於集團獲得新項目時面臨激烈競爭，導致地基工程收益減少逾50%所致。