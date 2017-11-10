港股直擊 即巿股評

隔晚歐美股市向下，美國道指急吐過百點。港股今日表現反覆，早段曾回吐100點，之後復勇創十年高，但高位欠方向。大市成交額續過千億，不過下跌股份比例達六成。

恒指今早低開76點，開市後曾倒升17點，其後掉頭挫100點，見29036點全日低，上午約11時後明顯走強，曾升59點見半日高，中午升2點，午後甫開一度抽升101點，見29237點再創近十年新高，不過隨即又告回軟，好淡爭持，收市競價時段遭嘜低。恒指收報29120點，跌15點或0.1%。大市今日下跌股份比例達六成，上升股比例為四成。

總結全周，恒指升517點或1.8%，連升兩周累飆682點或2.4%。

全日成交額1094.13億元，較上日減約50.54億元。

國企指數收報11745點，升1點。國指全周升143點或1.2%。

恒指即月期貨收市跌57點或0.2%，報29069點，低水52點。

A股高收，滬指升0.14%，連升五日；深成指升0.79%。兩市成交額約5679億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌25點，報23390。

藍籌股方面，中移動(00941)突破50天線，收市升0.8%；友邦(01299)升0.6%；滙控(00005)升0.1%；聯通(00762)升0.3%；九倉(00004)升1.6%；銀娛(00027)升1.1%。相反，騰訊(00700)反覆跌0.6%；中行(03988)跌0.8%；建行(00939)跌0.7%；工行(01398)跌1.1%；港交所(00388)跌0.3%；蒙牛(02319)和招商局港口(00144)跌約2.6%；太古(00019)發盈警，收市跌1.1%。

焦點板塊

內險股：延續強勢，平保(02318)獲花旗升目標至95元，股價創新高，收市升3.2%；國壽(02628)創近兩年高，收市升0.7%。另外，太保(02601)升2%；新華保險(01336)飆升5.3%；太平(00966)升3.4%；中國再保險(01508)升1.2%。不過眾安(06060)要跌1.9%。

科技股：多股跑贏大市，瑞聲科技(02018)獲大摩上調目標至185元，另外集團中午公布首三季收入和盈利再創新高，當中盈利按年增42.27%，股價午後曾飆9.1%，見177.9元創新高，收市升3.9%，全周累飆21.26%為藍籌升幅王；舜宇(02382)亦反覆破頂，收市升0.8%；ASM太平洋(00522)創新高，收市升5.8%；長飛光纖光纜(06869)創新高，收市升6.5%；華虹半導體(01347)午後創新高，收市升6.6%；金蝶(00268)升2.4%；珩灣科技(01523)升2.8%；比亞迪電子(00285)升3.6%；中興通訊(00763)升1.4%；鑫網易商(01039)升16.4%。

醫藥股：中國生物製藥(01177)首三季盈利按年增38.88%，績後獲富瑞升評級至「買入」，升目標價至12.5元，股價創新高，收市升11.3%。另外，康哲藥業(00867)創上市新高，收市升5.6%；石藥(01093)破頂，收市升2.2%；麗珠醫藥(01513)創新高，收市升1.7%；微創醫療科學(00853)升2.1%。東陽光藥(01558)創新高，收市升1%；遠大醫藥(00512)升3.8%；藥明生物(02269)升4.3%；三生製藥(01530)升3%。

焦點股份

利邦(00891)：今早復牌曾飆32%創逾一年半新高，收市回落升9.3%，報0.82元，成交額1.86億元。集團向如意集團以每股1.2元，配售18.46億股，集資淨額22.06億元，配售價較停牌前溢價約60%，如意集團將成控股股東。

威靈控股(00382)：獲美的溢價三成提私有化，今早復牌曾升27.2%，收市升25.9%%。集團獲美的集團(000333.SZ)旗下直接全資附屬美的國際提出，以每股2.06元私有化，較停牌前收市溢價約30.4%。

禮建德集團(08455)：一度炒高1.33倍，見2元創新高，收市升1.28倍，為升幅最大港股，成交額增至1.54億元。股價連升6日累飆3.9倍。

中航國際控股(00161)：以6.64億元人民幣出售航發投資20%股權，料錄得收益5.6億元人民幣。股價曾升11%創多年新高，收市升10.7%，成交額1.17億元。

新股：兩隻股份今日上市。凱知樂國際(02122)收報1.49元，較招股價1.55元，低3.9%，成交額4.4億元，不計手續費，每手虧損120元。創業板雅居投資控股(08426)收報0.315元，較招股價0.3元，高5%，成交額約1.2億元，不計手續費，每手賺150元。

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