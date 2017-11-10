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今日 16:20 港股直擊 即巿股評

U盤嘜低 恒指收跌15點 平保強勢

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隔晚歐美股市向下，道指急吐過百點。港股早段亦跟隨外圍走低，曾跌100點，惟於低位獲承接，迅速反彈，午後更一度再創近十年新高。

恒指今早低開76點，開市後曾倒升17點，其後掉頭挫100點，見29036點全日低，上午約11時後明顯走強。午後一度抽升101點，見29237點，再創近十年新高，不過隨即又遇沽壓，於收市競價時段(U盤)進一步嘜低。恒指最終收報29120點，跌15點或0.05%，大市成交額1094.13億元。

國企指數報11745點，微升1點或0.01%。

騰訊(00700)繼續於高位爭持，收市跌0.62%，報385.4元，成交居首達66.46億元。

中國宣布大幅放寬外資對金融企業的投資比例限制，內險股造好，平保(02318)及中國人壽(02628)分別升3.2%及0.73%，為成交第二及第三大股份。

中國移動(00941)追落後，收市升0.82%，報80.3元，為成交第四大股份。

瑞聲科技(02018)獲大摩上調目標至185元，另外，集團中午公布首三季收入和盈利再創新高，當中盈利34.93億元人民幣，按年增42.27%。股價午後一度飆9.1%，見177.9元，創上市新高，收市則升3.9%，為表現最好藍籌。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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