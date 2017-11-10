港股直擊 即巿股評

由於之前文章篇幅太長，平均在1400字或以上，現希望將字數維持在1200字內，盡量精簡，務求讓讀者更快掌握重點。

今日與大家談論的是剛於11月8日 (本周三) 中午發布第三季業績的港交所(00388)，其實單與第一季和第二季的收入比較，除了第三季屬三季中最高，約30.78億元；同比增長也是最高，錄得16.95%，較第一季和第二季的3.40%和1.36%明顯為佳，所以單用上一個「好」字，已可形容第三季業績表現，相信與大市的成交金額有關。第一季和第二季分別錄得約4.5809萬億和4.5487萬億元，而第三季約5.9305萬億元，較前兩季的環比增長分別是29.46%和30.38%，加上除了中港，歐美今年的投資氣氛亦很良好，令第三季投資收益及其他收益較去年同期增長逾74% (2.16億 → 3.76億元)，而若以首三季計算，增長更逾一倍 (5.90億 → 12.00億元)，故此第三季的總收入增長超過21%；首三季的也增長近14%。

上市數據 加以解讀

但於業績的數字上分析，我也想指出新股上市數目的集資金額之變化，截至今年9月底，主板和創業板新股份別有59和55隻，扣除從創業板轉上主板的8隻股份，即有106隻；較去年同期的71隻 (已扣除轉上主板的4隻股份)，增長近五成。但有趣的是首次公開招股產生的集資金額，只有約876億元，較去年同期約1359億元減少逾35%。更奇怪的是眾安在線(06060) 的上市日期是9月28日，即已計入上述約876億元之中，若考慮到超額配股權獲悉數行使，集資金額約137億元，即餘下的105隻股份合計集資金額約739億元，平均每隻超過7億元。

集資金額 值得重計

不過我印象中於眾安在線之前集資金額較大的是上市日期為9月19日的SISRAM MED(01696)，連同部分行使超額配股權產生集資金額約10億元，於扣除後那104隻股份之平均集資金額仍有約7億元，但當中於創業板上市的55隻股份，顯然集資金額遠低於此金額，普遍是少於8000萬元，反映我們看到集資總額的約876億元，未必是單純看到的新股集資金額產生，實際計法可能有待港交所解說才能知曉。

溢利切入 估值參考

雖然如此，也無礙我們對此股進行估值，上述旨在讓大家明白即使是具規模的上市公司，其會計賬面也存在被粉飾的可能，不宜盡信。而截至今年九月底，港交所的股東應佔溢利約55.26億元，參考過去五年 (2012至2016年) 首三季佔全年溢利比例平均值為77.27%，計出今年的預測溢利約71.52億元，相對發行股數約12.40億股，預期每股盈利為5.77元，再乘上過去四年的每年最高市盈率產生的平均值，股價合理值便是248.30元，較昨日 (11月9日) 收報230.4元，潛在升幅是7.77%。但我認為此分析過於保守，若考慮到現時恒指已回到2007年的十年前高位，當時港交所股價的高位在268.6元，所以我認為現時的目標價應看260至270元，即潛在升幅隨時可達17%或以上。但倘若要重上2015年「港股大時代」高位的300元水平，必須大市的成交量配合，觀乎當時平均每日成交金額約1800億元，但今年暫時最高值還不足1400億元，僅見於兩天，分別是8月11日約1394億元和11月8日約1388億元，反映成交金額暫時未能配合，看來要將目標價上調至300元，時機還未成熟呢！

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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