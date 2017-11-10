即巿股評 港股直擊

隔晚歐美股市上演動魄驚心一幕，由於花旗眾議院建議稅改減企業稅延至2019年實施，拖累美股急跌，道指盤中失守10日及20日平均線，雖然尾市跌幅收窄，但終止連升創新高升勢，美股三大主要指數下跌。隔晚港股夜期及ADR均隨歐美股市下跌，拖累港股今早低開。

恒指今早低開76點，其後倒升17點後再掉頭跌100點，見29036點半日低位，不過港股相對外圍其他股市市底較強，半日最多升59點，曾見29195點再創近十年新高。恒指中午收報29138點，升2點；國企指數報11734點，跌10點。

火車頭騰訊(00700)上半場先低後高，早段低開報383.4元，已經係半日低位，其後逐步回升，企穩385元又起動，反彈至最高390.4元，半日報收389.8元，走勢唔錯，但要企穩390元樓上，先有條件再挑戰新高。騰訊暫時叫靠穩，只要騰訊再發力，港股先有本事升破29200點，否則短期呢個位鎖住，話唔定又要喺28900至29200點之間進行整固。

騰訊暫未肯發力，要撐起大市唯有搵另一重磅股幫手，不過搵到中移動(00941)推升大市，對於呢個月恒指見三萬之說唔多樂觀。中移動半日升逾1%，人哋創新高，佢先上番條50日線，落後得緊要，落後代表中移動本身削，唔夠吸引力，若非騰訊要抖氣，中移動連呢些少升勢都冇機會見。

內險股呢期最紅，阿Man最愛嘅平保(02318)剛獲大行調升目標價至95元，今日再創74.85元新高，半日報收74.75元，逼近阿Man首個目標價75元。平保得到大行祝福，要見80元冇難度，總之一日騎住喺條上升軌上面行，可以繼續安心持貨。其他內險股都上升，今日到次一線嘅太保(02601)、新華保險(01336)同太平(00966)發力，全部半場升逾2%，

雖然隔晚納指曾插水超過1%，但無礙港股呢邊嘅科技板塊做好，資金繼續追捧科技股，瑞聲(02018)公布季績前再創上市新高，半日升3.7%，中午派季度成績表叫合格，慎防午後有獲利沽壓。舜宇(02382)亦反覆破頂，半日升1.5%。噚日阿Man提醒大家，ASM太平洋(00522)公司積極回購，要吼位再上車，今日再創新高，半日升5.1%。

不過隔晚歐美股市咁樣震盪，令港股破頂之路變得難行，暫時29200未突破，可能又鎖住喺28800至29200玩上落，或者等埋下周騰訊業績，港股先可以再闖高峰。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人