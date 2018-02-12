即巿股評 港股直擊

讀者范先生問：「本人於85.6購入渣打集團(02888)，請問何時能恢復派息，是否值得長線持有？」(周五收報74.85元，升0.5%)

沈振盈 訊匯證券行政總裁



「我見不到渣打短期內能夠恢復派息，即使早前憧憬集團恢復派息，但我認為這些訊息都不應該相信。作為散戶，我們不知道管理層何時會再派息。當股價因憧憬派息而向上，投資者追入就會很不利。另一方面，渣打的經營狀況較我想像中差，而未來國際金融經營環境更會面對挑戰，所以渣打的長線持有價值不大，建議你考慮換馬。渣打最後防線約72.5元，若失守的話，在此價位要『斬纜』。」

植耀輝 耀才證券研究部總監

「嚴格上，渣打業務現時仍僅處於復甦階段，故暫不宜對業績有太大憧憬。現時仍持貨的話，可考慮繼續持有 ，又或先行減持並候機吸納仍有五厘息率之滙控(00005)。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「渣打集團第三季稅前基本盈利8.14億美元，按年增長78%，惟收入按季出現下跌；一級資本比率13.6%，水平亦低於市場預期，較其他同業如滙控為14.6%、中銀香港(02388)為17.6%等為低。目前仍難說渣打何時恢復派息，筆者認為要視乎(1)大中華及北亞地區、(2)東盟及南亞地區等地業務的情況，估計可能是明年第二季後有望回復派息。筆者不認為渣打是理想長線持有的對象，對比其他同業，管理層的執行力也明顯較為遜色。」

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