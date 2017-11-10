港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數向下，道指急吐過百點。港股今早表現反覆，早段曾回吐100點，之後復勇創十年高。

恒指今早低開76點，開市後曾倒升17點，其後掉頭挫100點，見29036點半日低，上午約11時後明顯走強，曾升59點，見29195點再創近十年新高，半日收市前回落。恒指中午收報29138點，升2點，大市成交額600.85億元。

國企指數報11734點，跌10點或0.1%。

A股個別走，滬指跌0.05%；深成指升0.58%。

藍籌股方面，中移動(00941)突破50天線，半日升1.1%；騰訊(00700)升0.5%；友邦(01299)升0.7%；滙控(00005)升0.1%；聯通(00762)升1.5%；九倉(00004)升1.5%。相反，蒙牛(02319)跌3.8%；招商局港口(00144)跌2.8%；太古(00019)發盈警，半日跌1.8%。

焦點板塊

內險股：延續強勢，平保(02318)獲花旗升目標至95元，股價創新高，半日升1.8%；國壽(02628)創近兩年高，半日升0.9%。另外，人保(01339)升0.2%；太保(02601)升2.8%；新華保險(01336)升2.6%；太平(00966)升2.8%。不過眾安(06060)要跌1.8%。

科技股：多股跑贏大市，瑞聲科技(02018)中午公布第三季業績，股價創上市新高，半日升3.7%；舜宇(02382)亦反覆破頂，半日升1.5%；ASM太平洋(00522)創新高，半日升5.1%；長飛光纖光纜(06869)創新高，半日升4.7%；信利(00732)創逾一年高，半日升0.3%；金蝶(00268)升1.9%；華虹半導體(01347)升6.3%；珩灣科技(01523)升4.5%；比亞迪電子(00285)升2.3%；中興通訊(00763)升3%；中芯國際(00981)升1.3%。

醫藥股：中國生物製藥(01177)首三季盈利按年增38.88%，績後獲富瑞升評級至「買入」，升目標價至12.5元，股價創上市新高，半日升9.9%。另外，石藥(01093)破頂，半日升0.8%。麗珠醫藥(01513)創新高，半日升3.5%；微創醫療科學(00853)升2.1%。東陽光藥(01558)創新高，半日升0.4%。遠大醫藥(00512)升3.8%；藥明生物(02269)升3.3%；金斯瑞(01548)升2%。

焦點股份

利邦(00891)：今早復牌曾飆32%創逾一年半新高，半日升16%，成交額1.31億元。集團向如意集團以每股1.2元，配售18.46億股，集資淨額22.06億元，配售價較停牌前溢價約60%，如意集團將成控股股東。

威靈控股(00382)：獲美的溢價三成提私有化，今早復牌曾升27.2%，半日升24.7%。集團獲美的集團(000333.SZ)旗下直接全資附屬美的國際提出，以每股2.06元私有化，較停牌前收市溢價約30.4%。

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