即巿股評 港股直擊

噚日文章一出，來自四方八面嘅好友都Whatsapp我：「做咩咁保守呀？」「睇得咁淡嘅？依家應該未出事架喎。」「嚟緊都仲有啲大隻、焦點IPO撐住個市，無事嘅」「都未見禾雀亂飛，飛嗰時先縮啦」坦白講，恒指都真係年頭升到年尾，上到呢啲位都仲未見到一個比較深度少少嘅調整，確係有啲畏高，所以先至會話比一日時間去觀察個市，睇吓係咪有啲似會下行嘅跡象。今朝喺屋企飲住杯咖啡時見到右下角報咗日經跌逾200點，而剛好女主播又報緊噚晚美股表現，都係見紅嘅，心諗：唔通個所謂深度少少嘅調整會係今日出現？

喺地鐵返工車程繼續打新download落嚟嘅game，去到9點27分先捨得quit game開個財經app睇市，開市報29136點，跌76點，都唔係話一個好大型嘅裂口。去到9點45分，剛好返到埋位開電視，見到恒指由跌轉升；搞完一輪公司嘢之後，依家10點35分，恒指個勢又下行中，拆返開恒指5分鐘圖睇，原來我睇到電視嗰一下，恒好就已經補完今朝個「迷你裂口」，暫時最高見過29154點，倒升18點，依家就回返落去29097點，跌39點。呢個波幅如果維持一整天嘅話，都真係勸你熄機慳電。

就用上面mark低嘅29097點嚟計數。經過一輪嘅升勢，市場上多咗好多貼價牛證，變相依家最貼價嘅牛證街貨係28500至28599點，呢度有1443張期指，重過前重貨區28000至28099點(依家有1439張期指，惟相信呢批牛證係幾日前，甚至係上星期前買落，依家變咗肥牛，估計主人應該都係博個市繼續上，令肥牛更加肥；亦可能有部分主人會宰割隻肥牛之後，換馬至貼價嘅牛證再儲肥過)，不過要個市落到最貼價嘅牛證都有成597點距離，確實有點遠。

至於上方熊證，最貼價嘅係29200至29299點有相當於820張期指，同現價比差202點；比多100點嘅話就可以食得到29300至29399點嘅重貨區，有相當於1366張期指，兩個範圍加埋total有2186張期指。

咁樣計，再加埋依家10點44分見到恒指又再發力咁款，嗰個「深度少少嘅調整」應該都未夠鐘出現嘅；不過仍然建議盡量做day trade或者「今日買、明早走」嘅策略。恒指牛(68069)，收回價28500點，同現價有逾600點距離，約44倍槓桿適合短trade；恒指Call(15541)，行使價30000點，約14倍槓桿加成交活躍，都係短線首選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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