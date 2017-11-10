港股直擊 即巿股評

美國稅改方案或有變數，隔晚歐美股市全線向下，美股高位急吐，道指挫過百點。港股昨日創近十年收市新高後，今早勢整固。

道瓊斯工業平均指數最多急跌253點，收市跌幅收窄，跌101點或0.43%，報23461點；標準普爾500指數跌9點或0.38%，報2584點；納斯特綜合指數跌39點或0.58%，報6750點。

美國參議院金融委員會公布其稅務改革法案，與眾議院的稅改法案版本不同，主要分別是推遲降低企業利得稅措施一年。而眾議院法案，已經在方法與方式委員會通過，將交由全體會議表決。如果眾議院與參議院均通過各自的減稅方案，雙方要協調出一個方案，再交由兩院通過，才可以交至總統特朗普簽署，可能拖慢減稅方案的實施。

數據方面，美國勞工部公布，截至11月4日止當周，美國首次申領失業救濟人數為23.9萬人，按周增加1萬人，遜市場預期。

歐洲三大股市亦全線下挫，英國富時100指數收報7484點，跌0.61%或45點。德國DAX指數收報13182點，跌1.49%或199點。法國CAC 40指數收報5407點，跌1.16%或63點。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報75.94元，較本港上日收市升9仙；騰訊(00700)ADR收報385.07元，跌2.73元；國壽(02628)ADR收報27.24元，跌0.26元；中海油(00883)ADR收報11.11元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.57元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.84元，跌1仙；中移動(00941)ADR收報79.52元，跌0.13元；聯通(00762)ADR收報11.75元，跌0.15元。

ADR港股比例指數收報29014點，跌122點或0.42%。夜市期指收報28949點，跌177點，較昨日恒指收市低水188點。恒指昨收報29136點，升228點或0.8%，創2007年12月初以來收市新高。

焦點板塊

石油股：有報道指沙地阿拉伯要求國民立即離開黎巴嫩，意味中東局勢進一步惡化，隔晚外圍油價升至挨近兩年高位，紐約12月期油升0.6%，收市報每桶57.17美元；布蘭特1月期油升0.7%，收市報每桶63.93美元。另外，有報道指沙地國王薩勒曼(King Salman)最快在36小時內宣布退位，將王位禪讓予王儲穆罕默德。

內房股：陸續公布上月銷售表現，佳兆業(01638)10月總合約銷售約43.55億元人民幣，按年增長約16.9%；龍湖地產(00960)首10個月累計實現合同銷售金額1404.1億元人民幣，按年增長89.31%。

焦點股份

太古(00019)：預期截至12月底止全年基本溢利將產生不利影響，集團去年同期盈利96.44億元。集團指，地產部門、飲料部門、貿易及實業部門及國泰航空(00293)的前景大致與此前預期相若，但預計香港飛機工程(00044)今年將計入現時估計約6.25億元的減值支出，當中太古應佔的估計減值支出4.69億元。

中國再保險(01508)：旗下附屬China Re Finance與成棟、Helios、中銀投資及新華人壽(01336)，共同認購於HoldCo的權益工具，以間接投資一處位於歐洲的物流資產組合。China Re Finance擬以現金支付5.79億歐羅(約52.44億港元)作為代價，並將持有物流資產組合10%的所有權。

利邦(00891)：今早復牌，集團向如意集團以每股1.2元，配售18.46億股，集資淨額22.06億元，配售價較停牌前收市價0.75元，溢價約60%。如意集團及其一致行動人士將會持有擴大後股本約51.98%，按收購守則申請清洗寬免，馮氏家族持有的FTIL及其一致行動人士持股將降至19.79%。

中國生物製藥(01177)：截至9月底止首三季盈利18.05億元人民幣，按年增38.88%，每股派第三季股息2港仙，期內收入114.47億元人民幣，按年增9.54%。

偉易達(00303)：截至今年9月底止中期股東應佔溢利1.04億美元，按年增長45.1%，每股維持派中期息17仙。

威靈控股(00382)：獲美的(000333.SZ)旗下美的國際，提出以每股2.06元要約私有化該公司，而註銷價將不會增加，美的國際亦未保留增加的權利。每股註銷價較該公司停牌前收市價1.58元，溢價約30.4%。

澳門勵駿(01680)：宣布出售澳門置地廣場，代價46億元，預期收益約33億元。集團指，出售所得款項淨額將約為45億元，將用於澳門漁人碼頭重建項目及降低其資產負債比率。

德普科技(03823)：證監會根據證券及期貨(證券市場上市)規則第8(1)條發出指令，勒令股份昨日上午9時起停牌，證監會認為集團2017年中期業績公告載有重大失實、不完整或誤導資料，勒令停牌乃必要或適宜之舉。

新股：凱知樂國際(02122)和雅居投資控股(08426)，暗盤價昨日均造好，雅居投資暗盤高收三成。

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