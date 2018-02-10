即巿股評 港股直擊 中國財經

國家統計局周四(9日)公布，內地10月通脹數據高於外界預期，全國居民消費價格(CPI)按年上漲1.9%，較9月的1.6%續升0.3個百分點，較市場預測的1.8%為高；全國工業生產者出廠價格(PPI)則升6.9%，同樣超過市場預期的6.6%，繼續在今年3月以來展開的高位徘徊。這對中國來說或許是個意外驚喜，因為數據表明整體經濟並沒有像大部分經濟學家預期般放緩。

受上述消息帶動，內地股市昨天反覆走高，上證指數收報3427點，揚升12.3點(0.4%)，連升4天，再創逾22個月新高，成交2054億元人民幣。從日線圖【圖】看，滬指繼續沿着年初至今向上延伸的迴歸線上方攀爬，14天相對強弱指數(RSI)保持在50強弱分界之上，技術走勢依然完好，短期有望挑戰3460點，即2015年12月23日高位(3684點)至去年1月27日低位(2638點)下跌浪的反彈78.6%黃金比率水平。

值得留意的是，本周末是一年一度的「雙11光棍節」，阿里巴巴自2009年起舉辦購物狂歡活動，今年邁向第9個年頭，過去每年銷售總額均以驚人速度增長。

據統計，阿里旗下的淘寶和天貓兩大平台，去年「雙11」單日交易額創下1207億元人民幣紀錄，市場預計今年有望攀上1500億元人民幣新高。由此可見，就算閣下並非單身一族光棍，也絕不能錯失「雙11」帶來的商機、購物良機和投資機遇。配合上月中共十九大倡導的提高「美好生活需要」政策方向，消費升級等概念將成為「雙11」前後的投資焦點，令A股再受關注。

按內地股市的周期現象和價格模式分析，股民短期不妨多留意A股的表現。統計自2009年「雙11光棍節」舉行以來(未計今年)數據，上證指數於其後一個月內平均進賬約0.8%，升幅中位數近1.1%，股份上升比率達六成以上。若把統計範圍延長至年底(即11月11日至年尾)，滬指期內漲勢更進一步擴大，平均升幅增至2.2%。

一如本欄在9月13日發表的〈A股利好因素多 末季有望升一成〉文章指出：「每年第四季很多時都屬A股傳統旺季，統計近10年(撇除2008年金融海嘯極端表現的一年)，不論滬深300抑或上證指數在末季都錄得雙位數平均升幅。」由此可見，不論是從技術走勢抑或歷年A股的軌跡來看，內地股市在今年餘下約一個多月繼續向好的機會頗高。

港股方面，恒生指數昨天高開後升幅擴大，午後走勢稍為反覆，惟終能成功收高於29000點關口之上，恒指收報29136點，升228點(0.8%)。大市成交1145億元，連續4天過千億元。技術走勢方面，目前恒指上方蟹貨阻力不大，只要不跌回近月來新形成的成交密集區頂部約28700點之內，整體走勢料保持反覆尋頂格局。

本欄日前指出，港股本月的波幅很可能明顯擴大，若真的如是，不排除恒指於本月會上試30000點水平。

信報投資研究部

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