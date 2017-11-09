今日 21:08
重要通告
港股直擊
佳明集團(01271)公布，截至9月底止，中期盈利7139.7萬元，按年下跌43.12%，每股盈利10.1仙，派中期息4仙。
期內，收益8.15億元，上升58.39%。
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