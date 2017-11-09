港股直擊 即巿股評

重磅新股順帶炒起一眾半新股，多隻落後細股今日起動。

「八達通概念股」高萌科技(08065)以全日高位0.74元收市。集團中期錄得虧損481萬元，而去年同期賺352.5萬元。不過，剔除非經常性的上市開支後，期內除稅後純利約990萬元，按年增加近1.8倍。

高萌科技主要提供自動收費、電子支付及票務和公路及隧道車輛繳費系統解決方案，勉強帶點流動支付概念。股價周一跌至0.6元的招股價水平，連日徘徊後今日第一日相對大成交反彈，在半新股氣氛熱鬧下，短線可先睇0.85元至0.88元的成交密集區，留心動能是否足夠進一步突破，蝕一成離場。

筆者不才，未有研究香港嫖妓能否用八達通或支付寶找數，建議讀者留意高萌科技主要做鐵路閘機，老實說生意未算主打「流動」支付概念，而八達通畢竟也非新玩意，另外雖然集團中期純利飆1.8倍，但實際金額僅990萬元。創板生意仔，只宜短走一輪賺十來格比較合理。

另外，「科技」二字其實很弔詭，8月15日在本欄出現的中國寶力科技(00164)上月初公布終止收購愛遊人(Travelliker)網站75%股權，股價今日大瀉跌成仙股，低見0.085元，收市跌25.8%，報0.098元，較8月15日收市0.25元、不足3個月蒸發六成，今日一插小心出招。

陳鎮強

信報投資研究部

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