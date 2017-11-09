今日 17:52
重要通告
港股直擊
卓智控股(00982)宣布，旗下華金認購易鑫集團(02858)首次公開發售股份，認購金額最高5600萬元。
該公司表示，將以內部現金資源撥付認購事項。
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Bumpy ride ahead for Facebook in its bid for China market
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