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今日 18:16 香港財經 港股直擊

趙國雄:長實暫無意再出售商業物業

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長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，集團出售中環中心權益後，暫時無計劃再出售旗下商業物業。

趙國雄指出，本港商廈由於一直供應少，一向都吸引本地財團、外地資金和內地投資者投資香港商廈，而近年內地資金投資本港商廈亦有上升。他又稱，長實今年住宅銷售情況相當理想，加上成功出售中環中心，對於今年整體銷售情況及成績感到很滿意。

另外，長沙灣興華街西對出臨海的住宅用地將於明天截標，趙國雄透露，地皮地理位置好，集團有興趣參與投標。他指，長實一向都有參與競投土地，但由於競爭大或出價不太好而未能中標；又認為近期地價持續向上，反映發展商看好本港經濟，為香港未來發展投下信心一票。

對於政府正考慮容許市民提取強積金置業，趙國雄認為，強積金的用途需要交由社會討論，市民應根據自己能力和需要去運用強積金。

談及環球市場，趙國雄稱，美國很大機會下月加息，未來本港息口或會有輕微上升，但由於本港流動性較多，銀行體系結餘亦充裕，估計本港大幅加息壓力不大。

長實集團本月初公布以現金代價402億元出售所持的中環中心內多個商業、辦公物業及泊車位，成為本港歷來最高單價商廈成交。按該物業於今年中期報告內的賬面值計算， 出售得益將約145億元。長實持中環中心的75%權益，涉及122萬方呎樓面，據推算，是次交易平均呎價近3.3萬元。

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