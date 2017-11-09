港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數再創收市新高。恒指昨日反覆低收，今日復勇並收高於兩萬九，金融股和科技股領漲大市。

恒指今早高開80點，開市後曾僅升78點，見半日低，其後走高，半日收市前愈升愈有，最多升284點，見29192點，再創近十年新高，中午升262點，午後升幅收窄，失守上午低位，曾僅升52點，見28960點全日低，其後回勇，復升逾200點。恒指收報29136點，升228點或0.8%，創2007年12月初以來收市新高。大市今日上升股份比例為51%，下跌股比例為49%。

全日成交額1144.67億元，較上日減少約243.16億元或17.5%。

國企指數收報11744點，升168點或1.4%。

恒指即月期貨收市升178點或0.62%，報29127點，低水10點。

A股高收，滬指升0.36%；深成指升0.92%。兩市成交額約4821億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌30點，報23460。

藍籌股方面，騰訊(00700)昨日創上市新高後回吐，今日升0.6%，成交額93.04億元，騰訊分拆上市的閱文集團(00772)昨日收報102.4元，今早高見110元平昨日之上市高位，收市回落僅升1.6%，報104元，成交額35.4億元。

另外，滙控(00005)升0.7%；友邦(01299)升0.1%；港交所(00388)升1.5%；萬洲(00288)升2.1%；中海油(00883)升1.5%。領展 (00823)昨日中午公布中期可分派總額增7%，券商看法分歧，當中花旗升目標價至75元，股價見69.25元創新高，收市升4.1%，為升幅最大藍籌。相反，內需股回吐，蒙牛(02319)跌2.5%；旺旺(00151)跌1.3%；金沙中國(01928)跌0.8%。

焦點板塊

中資金融股：今早領漲大市，平保(02318)曾升3.9%，見73.6元創新高，收市升3.7%；國壽(02628)升2.2%；中行(03988)升0.8%；工行(01398)升1.1%；建行(00939)升1.2%，5股貢獻大市108點。內險跑出，新華保險(01336)升4.1%；人保(01339)升3.9%；太保(02601)升3.3%；太平(00966)升3.1%；財險(02328)升1.8%；眾安(06060)升0.3%。

科技股：隔晚美國蘋果公司收市市值首次突破9000億美元，本港蘋概股造好。舜宇光學(02382)與傳感器解決方案供應商AMS宣布合作，獲富瑞和大摩升目標價155元，股價見140元創上市新高，收市飆7%，成交額23.94億元；明天公布業績的瑞聲科技(02018)尋頂，高見165.6元創新高，收市升2.4%；高偉(01415)升2.2%；ASM太平洋(00522)升1.4%；丘鈦(01478)飆一成。另外，金山軟件(03888)升3.1%；比亞迪電子(00285)升5.5%；美圖(01357)升2%；中芯國際(00981)急升6.9%；珩灣科技(01523)飆15.5%；博雅互動(00434)升3.3%；金蝶(00268)升2.7%。

汽車股：今日個別發展，零件股方面，敏實(00425)再創新高，收市反覆升1%，連升8日；福耀玻璃(03606)升4.5%；五龍動力(00378)表現波動，曾挫23.6%，收市僅跌2.8%；德昌電機(00179)昨日收報34元，創逾13年新高，其後公布半年盈利按年增16.3%，績後曾挫9.7%，收市跌4%。汽車生產商靠穩，比亞迪(01211)升2.8%；吉利(00175)升0.8%；北汽(01958)升2%；東風(00489)升1.5%；華晨(01114)和廣汽(02238)升約1%；五龍電動車(00729)升1.4%。

焦點股份

建滔化工(00148)：今早市前成交額達10.53億元，開市後曾跌3.4%，收市跌2.7%，成交額13.33億元。外電引述銷售文件披露，建滔化工主席兼大股東張國榮擬以每股45元至46元，出售2000萬股所持股份，套現最多9.2億元，作價較前收市價折讓2.13%至4.26%。建滔積層板(01888)曾跌4.3%，收市跌2.4%。

普天通信(01720)：今早上市，開報1.38元，最高見1.8元，較招股價0.66元，高1.14元或1.73倍，收報1.46元，較招股價高1.2倍，成交金額1.97億元，不計手續費，一手賺3200元。

半新股：細價見半新股追捧，永勤集團(08275)創新高，收市升12.7%；舍圖控股(08392)曾升21.4%創新高，收市反覆升6.1%；盛龍錦秀(08481)升14.8%；高豐集團(02863)升16.1%；健升物流中國(08457)升12.4%。另外，高萌科技(08065)公布中期剔除上市開支後，期內除稅後純利約990萬元，按年增加近1.8倍，股價升17.5%。相反，Kakiko(02225)創新高後，倒挫13%。

創業板股份：個別表現波動，今年4月上市的禮建德集團(08455)今日將公布業績，股價曾飆68.5%，收市升59.3%，5連升累飆1.15倍。相反，利寶閣集團(08102)洗倉式下瀉，曾插91%，見0.54元，收市跌85%，為跌幅最大港股，成交額急增至4億元。

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