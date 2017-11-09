新股上市繼續火熱，普天通信(01720)今早上市，開市報1.38元，早段低見1.28元，之後曾抽升至最高位1.8元，較招股價0.66元，高1.7倍，收市報1.46元，較招股價高0.8元或1.2倍，成交股數1.32億股，成交金額1.97億元。
不計手續費，一手4000股賬面賺3200元。
集團為江西通訊線纜製造商和綜合布線產品供應商，集資淨額約1.47億元。本港發售部分錄得超額認購約9.86倍，一手中籤率7.51%。
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今日 16:14 港股直擊
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不計手續費，一手4000股賬面賺3200元。
集團為江西通訊線纜製造商和綜合布線產品供應商，集資淨額約1.47億元。本港發售部分錄得超額認購約9.86倍，一手中籤率7.51%。
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