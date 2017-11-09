訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:14 港股直擊

【新股追蹤】普天通信首掛 收市較招股價高出1.2倍

放大圖片

新股上市繼續火熱，普天通信(01720)今早上市，開市報1.38元，早段低見1.28元，之後曾抽升至最高位1.8元，較招股價0.66元，高1.7倍，收市報1.46元，較招股價高0.8元或1.2倍，成交股數1.32億股，成交金額1.97億元。

不計手續費，一手4000股賬面賺3200元。

集團為江西通訊線纜製造商和綜合布線產品供應商，集資淨額約1.47億元。本港發售部分錄得超額認購約9.86倍，一手中籤率7.51%。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。