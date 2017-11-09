港股直擊 即巿股評

高盛 美高梅中國(02282)

評級：買入->買入

目標價：20.9元->20.9元 (較前收市價18.94元有10.3%潛在升幅)

高盛發表報告指，美高梅中國第三季經調整EBITDA為9.83億港元，按季增長2%，符合該行預期，但較同業(10%至11%按季增長)的表現落後，主要原因是受到早前8月份的颱風影響，惟高盛仍維持「買入」評級及目標價20.9元。

報告指，由於美高梅中國第三季的贏率較高，貴賓枱博彩收益按季上升9%，相對同業的7%佳。與此同時，主場地賭枱投注額按季上升7%，與同業一致，而主場地賭枱贏率為18.4%，較第二季的19.3%差，管理層歸咎於被7月份只有約16%的贏率拖累。整體來看，美高梅中國博彩收益穩定，按季增加6.7%。美高梅路氹項目預計可於下年1於底開幕，管理層預期貴賓枱業務2018年中前將會逐步增加。高盛預計新賭場開幕時將有200張中場枱，而到2018年中的時候，將會有80張貴賓枱開始經營。該行估計2018年及2019年，美高梅路氹項目可為EBITDA分別貢獻2.40億及4.58億美元。

另外，公司管理層透露第四季業務有改善的趨勢，因為10月及11月的貴賓枱及中場枱業務按年有雙位數字的增長。由於公司預計第四季業務不俗，加上路氹項目可如期開幕，故高盛維持「買入」評級。

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