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騰訊(00700)透過旗下開放平台，培養不少公司，其中一間是專門經營人工智能秘書服務的來也，聯合創始人汪冠春受訪時稱，騰訊的AI Lab免費雲端資源，亦開放基礎接口，助來也的人工智能系統深度學習、理解語意，故不需要由零開始，建立其系統。

他謂人工智能技術未完善，如沒有來自大企業的數據，很難讓系統理解不同語意，而公司初期是以人手服務客戶，但隨着客戶人數上升，已開始利用人工智能。

來也主要提供日程安排、訂購機票，甚至是外賣咖啡等秘書服務，早期要訓練人工智能時，例如訂機票就花半年時間，但目前與銀行合作，營運客戶服務時，則只需要1個多月時間。汪冠春指出，現時與海航、𢹂程等旅遊企業合作，希望將來獲得更多數據及經驗後，可以令來也成為全方位人工智能助理。

億車科技則專門為城市泊車及停車場，提供智能管理解決方案，創始人佘志登謂騰訊所提供資源，包括工商管理、流量及微信支付，減省營運成本40%，並會為公司帶來一些項目。他指出，中國城市內車輛較泊位多，造成泊車難的問題，故此公司為城市及大廈停車場提供服務。

過去3年已將解決方案帶到20個城市，而與公司簽約合作的大樓則有1800幢，而大廈停車場將會是一盤大生意。他稱電動車將會是未來大勢所趨，故已部署發展充電器業務。