即巿股評 港股直擊

美股抖都唔使抖，隔晚三大指數先跌後升，港股噚日午後回調，話咗急升後正常回調唔使怕，今日又嚟料，雖然仍然喺29200之前未再突破，但現價亦不遠矣，睇嚟29200都唔係乜嘢阻力，應該好快再向上突破。

恒指高開80點報28987點，見一見28985點半日低位即抽上，半日最多升284點，高見29192點，再創新10年近高。中午恒指報收29170點，升262點；國指則報收11742點，升166點。

話就話騰訊(00700)已進入食糊射程範圍，但短炒見385元又撈得，今日剛剛回到385.2元再掉頭向上，半日報收390.4元，回升1.2%或4.8元。暫時博佢業績前後炒上400元附近，暫時玩住呢十幾蚊波幅，出咗業績先決定要唔要再調高目標價。不過騰訊噚日創完新高，難免要抖抖氣，今日兩日可能都係390元附近上落，留力下周等派成績表。

至於噚日下半場急升急回嘅港交所(00388)，順利升抵今站目標233至235元，其後回落失守228元散場，以為又玩完。今日得到大行祝福，目標價被調高至268元，不過呢隻始終上面層層蟹貨，今次唔升破235元，短期高位咁上下，總之228元唔失守可以博，但上面都係先睇233至235元。

唔少內銀股噚日跌至20日及50日移動平均線後反彈，工行(01398)同建行(00939)分別升0.97%同1.32%，暫時叫做調整完成，能否帶住指數再向上突破，今日兩日股價上定要向上。內險股始終勁過內銀股，平保(02318)又破頂創72.95元新高，股價一直踩住條上升通道向上，能夠企穩72元，再向75元進發。人保(01339)後勁凌厲，今日升破4.2元阻力，盤中曾見4.3元年內新高，下一目標4.5元至4.8元，終極目標當然係歷史高位5元樓上。財險(02382)亦創16.94元今年新高，暫時喺16元水平整固，下一目標當然係挑戰2015年19元高位。

科技股亦有睇頭，之前提過金山軟件(03888)再展升浪，上半場升4%，可惜22元又有阻力，四月高位升唔穿，可能又係咁先。其他科技股以手機設備股較強，舜宇(02382)半日升4.4%，逼近歷史新高，丘鈦科技(01478)更升7%。ASM太平洋(00522)見公司回購，吼位上車，隨時再爆新升浪，要突破上次高位124.6元。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人