港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數再創收市新高，港股昨日創近十年高後回落，今日復勇。恒指再創近十年高，金融股和科技股領漲大市。

恒指今早高開80點，開市後曾僅升78點，低見28985點為半日低，其後走高，半日收市前愈升愈有，最多升284點，見29192點，再創近十年新高。恒指中午收報29170點，升262點或0.9%，大市成交額619億元。

國企指數報11742點，升166點或1.4%。

A股半日高收，滬指升0.03%；深成指升0.13%。

藍籌股方面，騰訊(00700)昨日創上市新高後回吐，今早升1.2%，騰訊分拆上市的閱文集團(00772)昨日收報102.4元，今早續見追捧，高見110元平昨日之上市高位，半日升3.9%，成交額23.64億元。

另外；滙控(00005)升0.9%；友邦(01299)升0.7%；港交所(00388)升1.8%。領展 (00823)昨日中午公布中期可分派總額增7%，券商看法分歧，大摩指業績乎預期，維持「增持」評級和目標價68元，股價見69.25元創新高，半日升3.5%為升幅最大藍籌。相反，內需股回吐，蒙牛(02319)跌2.3%；旺旺(00151)跌1.8%；恒安(01044)跌0.4%。

焦點板塊

中資金融股：今早領漲大市，平保(02318)創新高，半日升3%；國壽(02628)升2%；中行(03988)升1.3%；工行(01398)升1%；建行(00939)升1.3%，5股貢獻大市106點。另外，新華保險(01336)升1.9%；人保(01339)飆4.9%；太保(02601)升2.4%；太平(00966)升4.2%；財險(02328)升2.1%。

科技股：隔晚美國蘋果公司收市市值首次突破9000億美元，本港蘋概股方面，，明天公布業績的瑞聲科技(02018)今早再創上市新高，半日倒跌0.1元；舜宇(02382)升4.4%，逼近上市高位；高偉(01415)升1.4%；ASM太平洋(00522)升1.9%；丘鈦(01478)升7%。另外，金山軟件(03888)升4.1%；美圖(01357)升3.6%；中芯國際(00981)升2.3%。

汽車股：多隻汽車零件股逆市回吐，敏實(00425)今早再創新高，半日倒跌0.3%；耐世特(01316)跌0.5%；五龍動力(00378)突見沽壓，半日挫19.8%；德昌電機(00179)昨日收報34元，創逾13年新高，其後公布半年盈利按年增16.3%，每股派中期息17港仙，績後半日挫7.6%。生產商方面，比亞迪(01211)升3.9%；吉利(00175)升1%；北汽(01958)升1.3%。

焦點股份

建滔化工(00148)：今早市前成交額達10.53億元，開市後曾跌3.4%，半日跌2.4%。外電引述銷售文件披露，建滔化工主席兼大股東張國榮擬以每股45元至46元，出售2000萬股所持股份，套現最多9.2億元，作價較前收市價折讓2.13%至4.26%。建滔積層板(01888)曾跌4.3%，半日跌2.9%。

普天通信(01720)：今早上市，開報1.38元，暫時最高見1.8元，較招股價0.66元，高1.14元或1.73倍，半日收報1.45元，成交額1.43億元。

創業板股份：個別表現波動，今年4月上市的禮建德集團(08455)今日將公布業績，股價曾飆68.5%，半日升48.1%，暫時連升第5日。相反，利寶閣集團(08102)洗倉式下瀉，曾插83.4%，見1元，半日跌80.1%，為跌幅最大港股，成交額7060萬元。

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