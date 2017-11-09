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今日 11:13 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】恒指上定落?

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噚日朝早見到隻騰訊(00700)跌緊，仲諗住睇吓係咪入貨好時機之際，呢頭按個「send」交稿，嗰頭電視條橫籤就話騰訊升穿398元創新高，心諗：唔使咁快呀，不過全日收市計騰訊都係跌嘅，仲呈「倒T」星咁嘅款。而今日騰訊隨大市齊升，若然今日餘下落嚟嘅時間，騰訊高位高唔過噚日，而低位又唔知點解低過噚日喎，咁就大鑊啦，變相呢三粒燭夾埋就充滿咗「黃昏之星」嘅味道，再配上技術分析嘅超買狀態，嘩！有無見到遠處理熊仔餓到雙眼發青光呀？但係做人嘅嘢就要冷靜啲，事關陰陽燭嘅嘢有時都不能盡信嘅，想知點解？《鐘擺戰略贏港股》有講。(哈哈哈！)

閱文熱又好似冷卻咗啦，Razer同易鑫又未上市，聽日大隻股業績嚟講就得隻瑞聲(02018)，睇佢日線圖想生個「圓頂」咁款；無咩方向吓又開吓恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點17分，恒指現價做緊29087點，升180點，最高暫時做過29120點，呢個位亦即係熊證最貼價29100至29199點呢個範圍，而呢度有相當於724張期指，再上兩個100點嘅範圍，即29200至29299點，同埋29300至29399點，分別有916同1106張期指，最多貨就係呢三個位啦，同現價咁貼又咁多貨，繼續向上行又何樂而不為呢。

之不過咁，就當個市繼續向上行，穿埋30000點好未，但真係唔會唞吓咩？不如大家睇吓小妹用咗幾分鐘抄出嚟嘅數：(唔想睇數字就睇圖，啡色框起嘅就係下列堆日子，兩條紫色線就一條代表ADX嘅下行，另一條就代表恒指嘅上行)

捉上星期二(10月31日)嚟計只係因為嗰日恒指處於保歷加下降通道後至今再次回升，形成一條短短的「上升通道」，個市愈上，日線圖DMI嘅ADX數值就愈細，DMI嘅ADX反映啲咩相信？睇開《輪證贏家》嘅讀者希望你記得係乜；若然唔記得或者你係新join嘅兄弟姊妹的話，唔緊要，DMI嘅ADX係反映個市升/跌嘅力度有幾強，市升但ADX跌即係代表升市力度開始減弱；而前日同噚日(7日同8日)ADX數值不變但恒指就按日見回落。(見下表)

喺個市氣氛咁好之下小妹都唔想吹淡風，但向來信數字多過信老爺嘅我，見到咁嘅情況又真係唔係幾Call得落手；反過來說，咁係咪一個開Put嘅時機呢？從上述數字睇又只係一個初步嘅轉勢出現，不如就比一日時間，觀察吓個市先再作決定啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]

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