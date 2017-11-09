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今日 11:11 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】普天通信首掛 王秋萍:將有派息政策

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內地線纜供應商普天通信(01720)首日掛牌，股價曾飆逾倍半，主席及行政總裁王秋萍表示，滿意股價表現，反映投資者對公司有信心，提到公司將會有派息政策。

她又指，公司與武漢長飛光纖光纜簽訂戰略協議，明年底將有兩條光纖拉絲塔生產線投產。

財務總監兼公司秘書黎樣歡表示，未來會維持負債比率於70至80%，現時尚無發債計劃。公司有意併購及發展海外業務，但暫未有明確計劃。

普天通信開市報1.38元，早段高見1.8元，較招股價0.66元大升1.73倍。現報1.5元，升1.27倍。

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