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今日 10:08 港股直擊 香港財經 即巿股評

港股甫開升逾200點 中資金融股領軍

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隔晚美股先跌後升，三大指數今年第27次在同一日創歷史收市新高。道指收市微升6點，報23563點。港股今早甫開升幅擴大。

恒指高開80點，報28987，開市後低見28985，隨即升幅擴大，暫時見最多升213點，高見29120，幾乎觸及昨日創出近十年高位之29123點。最新升幅收窄，截至10時3分，報29086，升179點。

國企指數高開38點，報11615，最新升124點，報11700點。

騰訊(00700)昨日創新高後倒跌，今早續要低開0.1%，報385.2元，之後倒升，現升1.4%，報391元。

港交所(00388)昨日中午公布季績後受壓，高盛則維持「確信買入」，股價最新升1%，報229.2元。

中資金融股向好，平保(02318)升1.7%，國壽(02628)升1.1%。內銀股追落後，建行(00939)升1.2%，報6.88元。

中海油(00883)高開1.8%，報11.16元，最新升幅收窄至0.7%。

閱文(00772)昨日首掛大升近1倍，最新升4.1%，報106.6元，昨日高見110元。

普天通信(01720)首掛，開市報1.38元，較招股價0.66元，高近1.1倍，最新升至1.71元。

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