港股直擊 即巿股評

大華繼顯(香港)大中華研究部分析員陳珮麗指出，中國高速傳動(00658)股價於三角形上反彈，並突破20日移動平均線。雲層及50日移動平均線正發揮支持作用。

她續稱，RSI由上升趨勢線支持，並正走高。MACD剛出現牛差，並位於0水平以上。

她相信，只要不下破8.35元，可上望9.60元，甚至10.02元。倘股價下破主要支持位8.35元，投資者應平倉以控制風險。

陳珮麗預期有關目標將在1個月達到，但補充說，倘股價於兩個交易日內未能以買入價入市，則取消此項推介。

股價上日收報9.00元。