港股直擊 即巿股評

港股昨日刷新近十年高位後回落，「北水」南下繼續活躍，今日港股有望回穩，新股上市熱炒繼續成為市場焦點。

隔晚美股先跌後升，三大指數今年第27次在同一日創歷史收市新高。道指收市微升6點，報23563點；納指升0.3%，報6789點；標普升0.1%，報2594點。昨日是特朗普當選美國總統一周年紀念日，自2016年特朗普當選美國總統以來，標普500指數已經上漲21.1%，道指已經大漲28.5%，納指則是上揚30.3%。蘋果公司收升0.8%，報176.24美元，創紀錄新高。

華爾街分析師稱，本周缺乏重要經濟數據公布，市場關注焦點轉移到稅改方案的進展。美國眾議院議長里安表示，眾議院仍計劃在感恩節前通過稅改方案；目標是使美國國會在今年年底前通過稅改法案。

Snap公布令市場失望的業績，並表示將重新設計其通訊APP，該股一度急挫20%，但在騰訊(00700)已持有該公司10%股份的消息傳出後，其跌幅收窄，收市跌14.6%。

國際油價呈高位反覆，紐約期油一度升至每桶57.92美元，刷新2015年7月2日以来新高，不過美國官方最新公布原油庫存意外增加223.7萬桶，紐約期油收報56.81美元，跌0.39美元或0.68%。至於倫敦基本金屬則個別發展，LME期銅收升0.36%，每噸報6853美元；期鋁跌1.3%；期鋅升0.8%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.41元，較本港上日收市升6仙；騰訊ADR收報388.06元，升2.46元；國壽(02628)ADR收報27.15元，升0.25元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報11.03元，升7仙；中石油(00857)ADR收報5.54元，升3仙；中石化(00386)ADR收報5.84元，無升跌。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報79.66元，升0.41元；聯通(00762)ADR收報11.81元，跌7仙。

ADR港股比例指數報28969，較周三恒指收市升60點或0.21%。恒指昨日曾升129點，見29123點再創近10年新高，尾段向下，收報28907點，跌86點，短期料繼續在高台爭持。「港股通」昨淨流入金額達42.2億元人民幣，為今年2月下旬後超過8個月來最多。港交所(00388)昨日中午公布第三季純利按年上升31.7%，惟股價午後回吐，至於 高盛則指港交所季績勝該行預期，重申「確信買入」，目標價250元。

焦點股份

內地通信線纜製造商──普天通信(01720)今日掛牌，據輝立資料，暗盤收報1.29元，較招股價0.66元高出九成半，該兌司公開招股部分錄得超額認購9.86倍，以略低於招股價中間價定價，集資淨額1億4670萬元，認購一手4000股的中籤率只有7.51%，認購15手才穩獲一手。

建滔化工(00148)：外電報道，建滔化工主席張國榮減持2000萬股，相當於已發行股份約1.9%，每股作價45至46元，較昨日收市價47元，折讓約2至4%，套現9至9.2億元。

中國電力(02380)：宣布建議3供1供股，供股價每股1.82元，集資淨額介乎44.1億元至44.17億元。供股價較昨日收市價每股2.51元，有約27.5%折讓。

本間高爾夫(06858)：發盈喜，預期截至9月底止半年，經營純利按年大幅增加。

衍生集團(06893)：發盈喜預期截至9月底止半年，純利按年增加超過一倍，主要因為期內出現未變現滙兌收益。

中國心連心化肥(01866)：公布首三季度綜合純利2.61億元人民幣，按年增長兩倍，主要因為三聚氰胺生產線投產，豐富產品種類，調整產品結構。