即巿股評 港股直擊

拜讀畢老林老師鴻文，精闢獨到的見解，預示中長線油價走勢，不過作為短線操作，油價卻未許樂觀，今天由筆者為大家以圖剖析！

筆者在油價每桶52美元水平時分析，指出油價快現單邊升市，目標指向57美元水平，結果於11月6日達標。從日線圖而言強勢畢呈，現時才買入恐怕是燙手山芋。

從向心系統分析，卻是由強勢單邊升市，步入反彈上升市，要油價重拾日前的強勁升勢，短期難現。由於現時短線極度超買，短期油價有機會整固，回試55美元水平才見支持。昨日很多友報分析，都呼籲現價買入油企的衍生工具，恐怕短線受挫了。

國家富強須配軟硬件

油價短線急升，或受地緣政治影響，一旦王子坐穩寶座，油價是否尚會如此波動？而且油價急升，又會否成為頁岩油商開採的誘因？而供需原則下，需求又是否急增？這要交給基本因素的名家分析了，筆者不宜妄語。但用常識思考，舉凡某事物能輕鬆賺錢，人心便一擁而上，昔日沙地尚可寡頭壟斷，但今日油組只佔供油市場一半，而沙地在整體油市的市場份額只可在一段時間內影響市場，未知油價大升，委內瑞拉等財赤國會否偷步加大供應？

誠然中國近年富裕了，科技進步了，硬件充足，不過中國遊客在國外做出不文明的行為時有所聞。國是強了硬件配套充足，不過軟件尚未追得上，是客觀事實。回看沙地近50年發展，硬件充足，跑車滿城，不過拉登事件卻暴露了年輕一輩對政制的不滿。沙地人民要追上西方文明，有錢可以讓更多年輕人去海外留學，人才交流，但要提升整體國力卻不是一蹴而就。

用向心系統看油價周線圖，大家可見2015年5月在高位形成了一個橫行區，在57至61元水平。現時油價極短線需要先行整固，及後有望再升至61元水平，然後在57至61元整固才再定方向。

中石油支持位5.25元

2011年8月時，筆者做了一個重要決定！當年金價明顯上揚，筆者在2005年以450元買入兩張紙黃金合約，2011年時已升至1750元以上。當年發現招金（01818）、紫金（02899）跟油價背馳便狠下決心賣金，連帶跟太太結婚時的金飾也賣了。當時心裏也很害怕金價續升，一生也賠不了給她。2011年9月金價便急跌，早前筆者終在1200元水平時回補給太太。

中海油（00883）為「三桶油」中對油價敏感度最高，昨天已現短期見頂訊號，筆者昨天已把衍生工具平倉了結。行文時周線仍是陽燭，不過如今天周線收十字星，甚至收陰，下行壓力不低，要回至10元水平才再見支持。中石油（00857）升勢初現，不過已高位不前，同樣短線超買，勢必回補短線的上升裂口，回至5.25元水平才再見支持。而筆者日前分析，暫時不用留意的中石化（00386）日前大升已呈超買，昨天更大幅回吐，油股回調壓力不低，現階段未宜沾手，等油價喘定才再作打算。