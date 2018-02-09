即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(7日)高開後回軟，標普500與納斯特指數曾創即市新高，但收市均錄得跌幅；道指則微升，再攀上歷史高位收市。個股方面，旅遊網站Priceline與TripAdvisor受累今季盈利預測低於市場預期，股價分別急瀉13.5%與23%；業績報喜的威朗藥廠則大漲17%。

踏入業績期，除了公司實質盈利左右股價，分析員的評級展望也起關鍵作用。然而，分析員被指大多數時候都傾向唱好企業，而且確實有數據支持這說法。Factset統計發現，標普500指數成分股中，截至10月底止竟沒有一家企業的評級為「沽售」，評級為「減持」的只有一家。

若計算獲評為「買入」、「增持」和「持有」的公司，回測(backtest)其過去10年的股價走勢，可發現成績剛好與分析員的意見相反；獲評「持有」的股份表現最好，之後是「增持」，最差是「買入」，而評級為「買入」的公司股價更累計跑輸標指約13.3%。

儘管分析員的意見存在某程度的偏見， 但不可否認存在一定參考價值。例如被評級為「賣出」和「減持」的股票並不常見，惟被唱淡後的股價表現卻多數如分析員預期般欠佳，回測過去10年這類股份成績，可發現分別落後標指57.2和98.9個百分點。對於採取沽空及其他對沖策略的投資者而言，大可趁分析員看淡而拋空股份牟利，可是過去10年標指成分股中，每月只有約0.3%公司被評「沽售」或「減持」，意味機會少之又少。

分析資料時，如何區分訊號與雜音十分重要；上述數據證明，股份獲唱好時不用頭腦發熱；公司遭唱淡時則不宜掉以輕心。

港股方面，騰訊(00700)分拆上市的閱文集團(00772)首日掛牌，較招股價勁升近倍，惟恒生指數相形見絀，收市跌86點(0.3%)，報28907點。沙地阿拉伯政局劇變，美國減稅法案再傳變數，加上美國總統特朗普訪華3天，宏觀形勢陰晴不定。不過，本欄堅持毋須太過杞人憂天的看法，尤其在新股暢旺帶動下，「贏錢」的氣氛將進一步擴散，有機會吸引更多股民入市。由於炒新股已成為眾人心目中的必勝法，其他處於高位的強勢股短期或現獲利回吐，資金轉戰火熱的新股。

從技術走勢看，恒指昨天調整後，仍處於近月來新形成的成交密集區頂部，即約28700點左右。恒指已升至近10年高位，上方蟹貨阻力不大，只要不跌回成交密集區內，整體走勢估計將保持反覆尋頂格局【圖】。

正如本欄早前分析指出，恒指於對上3個月的月波幅非常狹窄，類似情況只曾在1977年和2015年出現。若按這兩年發生類似情況的經驗推斷，其後的月波幅可分別擴闊至5.8%和6.9%。假設恒指本周一所見的28137點是本月低位，若月波幅達到6.4%(即上述5.8%及6.9%的平均水平)，本月大市可衝上30000點，當然這只是推測，但無論如何本月的波幅很可能明顯擴大。

信報投資研究部

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