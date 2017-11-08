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今日 22:11 重要通告 港股直擊

海昌海洋與碧桂園簽武漢項目開發合同

海昌海洋公園(02255)公布，與碧桂園(02007)就武漢項目簽署開發委託管理合同。

項目土地位於武漢市東西湖區金銀潭大道以南、宏圖大道以西，面積約3.87萬平方米，擬開發總建築面積約10萬平方米的銷售型商業物業，臨近旗下武漢海昌極地海洋公園。通過是次的合作，將加快其配套商業物業開發及提升利潤表現。

該公司擬委託碧桂園全權負責該項目土地的開發建設及經營管理的方式與其合作，碧桂園還將提供專業操盤團隊及品牌，擬使用「碧桂園」和「海昌」作為推廣案名。

 

下載港交所通告原文

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