港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，道指再創收市新高。港股昨日升近400點後，今早反覆再創近十年新高，惟多隻重磅股午後回吐，拖低大市。騰訊(00700)創新高低收，旗下閱文(00772)首掛曾飆一倍，兩股成交額達313億元，推動大市交投創近3個月高。

恒指今早低開43點，開市後曾跌92點見半日低，其後反覆回穩，11時後進一步走高，曾升129點，見29123點再創近10年新高，中午升85點。午後甫開回軟，尾段曾挫109點，見28885點全日低。恒指收報28907點，跌86點或0.3%。大市今日下跌股份比例為59%，上升股比例為41%。

全日成交額1387.83億元，較上日增加約236.58億元或20.5%，創8月11日以來近3個月高，當中騰訊和閱文佔全日成交逾22%。

國企指數收報11576點，跌69點或0.6%。

恒指即月期貨收市跌25點或0.09%，報28949點，高水41點。

A股收市個別發展，滬指升0.06%；深成指跌0.18%。兩市成交額約5583億元人民幣。另外，美國總統特朗普今日起訪華3天。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌8點，報23479。

藍籌股方面，騰訊(00700)分拆閱文(00772)今日上市，騰訊早段曾挫2.2%，之後拗腰升1.9%，見398.6元創新高，午後再回落，收市跌1.4%，8連升告終，成交額達171.31億元。閱文今早高開63.6%，報90元，開市後曾見110元，較招股價飆1倍，收報102.4元，較招股價高86.2%，成交額達141.71億元，不計手續費，每手賺9480元。

另外，平保(02318)高見72.6元創上市新高，收市跌1.2%；港交所(00388)中午公布第三季盈利增32%，股價午後創逾兩年高，收市跌0.6%；滙控(00005)跌0.6%；工行(01398)跌0.8%；隔晚油價回落，最新在亞洲時段續軟，「三桶油」回吐1.3%至1.7%。相反，友邦(01299)逆市升1.2%；恒安(01044)獲大和資本和大摩升目標價，股價創52周高，收市升3.1%。

焦點板塊

科技股：騰訊和閱文推動多隻科技股走強。蘋果概念孖寶跑出，瑞聲科技(02018)創上市新高，收市升1.7%；舜宇(02382)飆5.6%。另外，美圖(01357)升1.8%；京東方精電(00710)升9.2%；中通服(00552)升1.9%。

中資電力股：今早突圍，摩根大通最新恢復對內地電力企業的正面看法，上調華能(00902)、大唐發電(00991)和華潤電力(00836)的評級至「增持」。潤電曾升7.8%，收市升6.6%為升幅最大藍籌；華能(00902)創超過3個月高，收市升4.8%；華電(01071)升3.1%；大唐發電(00991)升3.7%。

汽車股：多家汽車製造商造好，廣汽(02238)急升4.2%；華晨(01114)升4%；比亞迪(01211)升2.7%；五龍電動車(00729)升8.8%。相反，吉利(00175)斥18.33億元人民幣，向母企收購三家分別從事汽車引擎、變速器及相關售後零件公司，收市反覆跌0.6%；長汽(02333)跌2.7%。個別4S零售商延續強勢，正通汽車(01728)升3.4%；中升(00881)升2.4%。零件商方面，耐世特(01316)升2.6%；敏實(00425)再創新高，收市升1.5%，連升7日；天能動力(00819)升2%；信邦(01571)升1.9%。

焦點股份

中國海外宏洋(00081)：今早曾挫7%，收市跌半成。集團公布，按2供1的基準供股，集資淨額46.09億元，每股供股價4.08元，較昨日收市價折讓約7.9%。控股股東中國海外(00688)根據不可撤回承諾參與，並將全數包銷。

時富系：時富投資(01049)曾升14.7%，收市升9.3%；時富金融(00510)升7.3%。兩家公司聯合公布，時富投資將會向獨立第三方出售所持的16.68億股時富金融，佔時富金融已發行股本約33.62%。每股作價將不低於0.31元，較時富金融前收市價有約最少25.5%溢價。

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中國港橋(02323)：正進行2供1，供股權(02903)今日第二日交易，午後落鑊，曾飆7.5倍，收市升3.6倍，成交額2960萬元。正股收市升1.3%。中國港橋供股價2.2元，供股權最後交易日為下周三(15日)。

半新股：多隻創板股落鑊，永勤集團(08275)升24.6%；舍圖控股(08392)升25.6%；瑩嵐集團(08470)升11.3%，3股均創上市新高。另外，立高控股(08472)升18%。

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