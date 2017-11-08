港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別發展，道指創新高後回吐，微升8點收市。港股今日表現反覆，午後走勢轉弱，連續兩日未能成功收於兩萬九關。

港股今早低開43點，報28950點，開市後一度跌92點，見28902點半日低，其後回穩倒升129點，高見29123，再刷新近十年高位。港股午後甫開回軟，反覆走低，接連跌穿兩萬九關及上午低位，尾段最多曾跌109點，見28885點全日低。恒指收報28907點，跌86點或0.30%，

全日大市成交額1387.83億元。

國企指數報11576點，跌69點或0.60%。

騰訊(00700)今早見398.6元新高後回落，收市倒跌1.38%，報385.6元，成交居首達171.31億元。

騰訊分拆的閱文(00772)今日上市，閱文早段一度高見110元，較招股價55元急漲1倍；收市則報102.4元，較招股價高86.18%，為成交第二大股份。

港交所(00388)中午公布第三季盈利增32%，午後甫開曾衝高至235元，之後沽盤湧現，收市倒跌0.61%，報227.0元，為成交第三大股份。

中資電力股造好，摩根大通恢復對內地電力企業的正面看法，華潤電力(00836)急升6.56%，為表現最好藍籌。

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