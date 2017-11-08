即巿股評 港股直擊

買股票可能要面對的一個難題，就是當股價發展不如預期，甚至是賬面上錄得頗大的賬面損失，投資者該如何自處。今日與大家分享的案例是俊盟國際(08062)，於另一專欄分析日期是1月27日，當時為上市不足一個半月的創業板股份，於去年12月15日以公開招股方式上市，當時招股價介乎0.4至0.6元，招股規模為1.2億股，分為9600萬新股和2400萬舊股，其中後者全數於配售部分出售。而配售部分佔整體招股規模九成，扣除上述2400萬舊股，即8400萬新股，計出餘下1200萬新股於公開發售部分出售，佔整體招股規模一成，可見是典型的公開招股安排。

首三項標準

當時留意原因是此股完全符合筆者經常提及的四大值抽新股準則，第一是上市價低於1元，從招股價上限為0.6元，顯然低於1元，所以已符合第一個標準。第二是集資淨額少於1億元，按上限價0.6元相對招股規模1.2億股，計出最高集資金額為7200萬元，即或悉數行使額外配股權，就是再發行招股規模的15%股份，即1800萬股，集資金額亦只能提升至8280萬元，仍是少於1億元，可見已符合第二個標準。第三是集資開支佔比不少於15%，如下表顯示招股價與開支佔比成反比，即以上限價產生的開支佔比是最低的，就是47.78%，高出我所訂的15%標準超過兩倍，反映集資效率欠佳，亦表示管理層在意能否取得上市資格，多於集資金額多寡，就是第三個標準已符合。

在此也想指出招股書顯示截至2016年7月底「銀行結餘及現金」和流動負債的「銀行借款－於一年內到期」分別約283萬和282萬元，由於前者略高，認為沒有集資壓力。若再看集資淨額用途於一般營運資金以外，其餘六個用途分別是發展全方位電子支付終端方案擴大資訊科技員工隊伍、發展收單主機軟件服務擴大資訊科技員工隊伍、擴大業務發展員工隊伍、改善資訊科技及網絡系統、物業裝修，以及用作潛在未來戰略收購或安排，全數都不是即時需要資金的用途。因兩者都證明集資並迫切，進一步確認管理層看重能否取得上市資格。

第四項標準

第四是單一股東的佔權為六成或以上，此股現時只有一名大股東，就是LCK Group Limited，該公司由主席、行政總裁兼執行董事勞俊傑全資擁有，持有3.6億股，佔已發行股數4.8億股的75%，不但超過六成，為控股股東，而且是管理和控股主導權集於一身，傾向認為是實業股，亦證明第四項已達標。基於四項標準都已符合，表示為值抽新股。最終此股獲認購反應熱烈，公開發售部分收到17031份有效申請，合共認購超過153億股，錄得超額認購逾1275倍，因為認購率為100倍或以上，觸發配售部分回撥機制啟動，公開發售原定的配額1200萬股，獲增額至6000萬股，但有趣的是上市價為0.56元，沒有以上限價0.6元定位，暗示存在自己人「圍貨」可能，故此在訂價上要讓自己人受惠。今次公開發售沒有甲組和乙組之分，理應管理層有信心讓散戶全數吸納公開發售的股份，由此推斷如今雖然額度增至6000萬股，邏輯上管理層也應想全數派到散戶手上，這跟不以上限價上市產生矛盾。事實上，公開發售部分認購最大額的755人，全是1200萬股，合共90.6億股，佔總體超過153億股的59.13%，考慮到招股時四間券商合共借出孖展近59.87億元，以上限價0.6元計算即認購額近100億股，多於上述的90.6億股，不排除那755名申請人有大部分，甚至是全部透過孖展作認購申請，根本就是有人在跟散戶搶貨。

為免篇章太長，此股的後續分析，將於下周一再談。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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