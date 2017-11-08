即巿股評 港股直擊

在2016年1月上市的融信中國(03301)，雖然年資不算深，但其實集團在2016年8月曾以110.1億元(人民幣.下同)投得上海静安地王，創下了當時中國土地成交史上最貴地王紀錄，可見融信本身的實力並不差。可是，融信的大股東的持股量超過74%，要引入新的機構投資者並不容易，因此，集團在10月30日進行了一次先舊後新配售，以每股8.52元配售1.42億股，佔到擴大後的已發行股份的9.53%。融信現時股價已回穩，股價重上配股價之上，可見投資者對此股仍有信心。同時間，在擴大股本之後，也有助集團日後引入策略股東，值得憧憬。

融信中國日前公布了2017年10月的銷售數據，新增總合約銷售額約50.17億元；新增合約建築面積約23.86萬平方米，平均合約售價約每平方米21023元。在截至2017年10月31日止十個月，集團取得總合約銷售額約351.45億元，總合約銷售面積約157.01萬平方米，平均合約售價約每平方米22384元。

中國泛海證券發表研究報告指出，融信中國是行業新星，且是「深港通」對標股份，憑藉其土地儲備的品質和整體執行能力，已拓展成為全國性的房地產開發商。據中國房地產業協會和上海易居房地產研究院中國房地產測評中心發布的資料，按銷售收入計，融信位列2017年中國房地產500強的第26位。於2017年7月31日，融信擁有權益土儲約770萬平方米，主要位於上海、杭州和福建省。融信紮根福建省，2016年銷售業績居省內首位。2016年初，融信總部遷至上海，開始了全國化的戰略布局。2017年7月，通過海亮進軍中西部城市。

融信約72%的土地儲備位於一二線城市如上海、杭州及福州。根據中國泛海證券估計的資產淨值，融信約66%的土地儲備 (或53%的可售面積)位於上述三個城市。該行預計，融信的土地儲備可供未來4至5年的發展所用。

在2017年上半年，集團錄得收入約110億元人民幣，按年激增近70.3%，毛利率18.6% (去年同期18.4%)。融信最新的淨負債率(淨負債除以股本) 估計約為1.78倍，集團管理層預期未來將逐步降低負債水平。中國泛海證券估計融信的資產淨值約511億元人民幣，每股資產淨值約39.34港元，即現價較每股資產淨值有近80%折讓，估值甚為吸引。相信待市場對融信的認識增加後，大有機會出現估值修復，投資者不妨多加留意。

楊衡瑞

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