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今日 14:45 港股直擊 中國財經

騰訊旗下企鵝號投放100億人幣

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騰訊(00700)旗下平台內不少產品，透過開放平台與不同公司合作，培養更多公司成長。騰訊今日在四川成都辦全球合作伙伴大會，向合作伙伴介紹未來業務方向，特別是人工智能的應用。首席運營官任宇昕在會上稱，騰訊會將社交數據及流量能力開放，並提供人工智能技術，扶持合作伙伴。

他指出，人工智能為騰訊的戰略重點，過去一年組建人工智能實驗室外，在海外市場亦有不少部署。這種技術並不是騰訊用來內部使用，而是開放給各行各業利用，例如零售、金融等。騰訊會部署智慧零售，計劃開放旗下平台，助零售商戶擁有自己的流量。

同時，集團旗下企鵝號將在明年投放100億元(人民幣‧下同)，幫助圖文資訊及短訊的創作人，分成頭、中、尾三段，提供不同類型服務，培育這些創作人。任宇昕舉例稱，閱文集團(00772)是中國最大原創知識產權平台，每年付給網絡作家稿酬近10億元，而閱文與一眾作家合作多年，並培養大批網絡作家，故此企鵝號亦有相同目標。

騰訊副總裁林松濤指出，集團旗下開放平台，6年以來合共有1300萬個合作伙伴，創造2500萬個職位，累計分紅給合作伙伴逾230億元。為了要推動以人工智能為核心的內容平台，除了投放100億元之外，亦會提供100億流量及100億產業資源，在文化創意領域內扶持創業人士。

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