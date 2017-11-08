即巿股評 港股直擊

隔晚美股創新高後回吐，夜期及ADR亦跟住美股回番啲，恒指今早亦低開43點，報28950點，半場最多跌92點，見28902點半日低，其後回穩倒升。恒指半日最多升129點，高見29123，再創新近十年高位。恒指中午收報29079點，升85點；國企指數報11688點，升42點。由於新丁閱文(00772)上市關係，大市半日成交額已達812.20億元，當中閱文已佔117億元，阿媽騰訊(00700)亦佔94.5億元，兩母子加埋佔去四份一成交額。

騰訊今日一度腳軟，低見382.4元，提供咗一個撈貨短炒機會，早段缸邊友掛住炒閱文，冷落咗騰訊，但當閱文見完110元高位回落，資金又再流入炒騰訊，半日股價再創398.6元上市高位，中午報收395.2元。阿Man講過喺下周三騰訊派成績表前，股價易升難跌，今朝一個回吐又撈得，不過高位398.6元，差不多接近短線目標價380-400元上限，進入食糊射程範圍，有貨坐定定，現水平不加不減等業績。

至於閱文喺100元樓上買唔落手，市值已接近千億元，畀盡今年全年賺5億元，天價PE好難接受，雖然話同類股份喺A股上市後，股價較招股價狂升廿倍，但呢度始終係香港，邊有咁多非理性投資者，阿Man就一定唔會陪佢癲。

等到頸都長，終見港交所(00388)派成績表前突破，股價半日最高見233.8元，中午報收233元。午間派成績表，截至9月底止首三季盈利55.26億元，按年增22.04%，反映收入增長及持續成本監控的綜合效應。每股盈利4.51元，算係交到功課。隨住今年餘下時間成交量及市場氣氛持續向好，全年業績應該靠得住，但有數得計嘅港交所，上面始終蟹貨重重，過完一關又一關，企定喺230元樓上，下一目標235元，升得破先再講下目標240元。

科技股有騰訊跟閱文贈興，資金再度留戀呢個板塊，手機設備兩大龍同又跑出，瑞聲(02018)創上市新高，半日升近3%；舜宇(02382)半日則勁升6%。騰訊旗下易鑫(02858)招股，4S汽車股又落鑊，正通汽車(01728)升3.3%。大昌行(01828)昨日急升後，今日再升多幾格，博突破後再挑戰4元至4.2元，跌穿3.7元止蝕。

其他重磅股力水一般，暫時未有條件大升，所以恒指升至29200點之前或有阻力要回吐整固，尤其係重磅大笨象(00005)未能起飛，港股要急升，非要三大巨頭齊齊發力。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人