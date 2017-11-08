港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指期再創收市新高。港股昨日升近400點後，今早反覆靠穩，再創出近十年新高。

恒指今早低開43點，開市後曾跌92點，見28902點半日低，其後反覆回穩，11時後進一步走高，半日收市前曾升129點，見29123點再創近10年新高。恒指中午收報29079點，升85點或0.3%，大市半日成交額812.2億元。

國企指數中午收報11688點，升42點或0.4%。

A股亦造好，滬指升0.54%；深成指升0.73%。

藍籌股方面，騰訊(00700)分拆閱文(00772)今日上市，騰訊早段曾挫2%，之後拗腰曾升1.9%，見398.6元創新高，半日升1.1%。閱文今早高開63.6%報90元，開市後愈升愈有，曾見110元，較招股價飆一倍，半日收報104.3元，成交額117.78億元。

另外，平保(02318)高見72.6元創上市新高，半日升0.6%；港交所(00388)今日公布第三季業績，股價創逾兩年高，半日升2%；友邦(01299)升0.7%；恒安(01044)升3.6%；新地(00016)升1%。相反，滙控(00005)逆市跌0.5%；中海油(00883)回吐0.7%；恒生(00011)跌0.5%；萬洲(00288)跌1.8%。

焦點板塊

科技股：騰訊和閱文推動多隻科技股走強。蘋果概念孖寶跑出，瑞聲科技(02018)創上市新高，半日升2.9%；舜宇(02382)飆升6.2%。另外，美圖(01357)升2%；京東方精電(00710)升14.7%；ASM太平洋(00522)升2%；信利國際(00732)升1.6%；中通服(00552)升2.1%。

中資電力股：今早突圍，摩根大通最新恢復對內地電力企業的正面看法，上調華能(00902)、大唐發電(00991)和華潤電力(00836)的評級至「增持」。潤電半日飆升6.6%為升幅最大藍籌；華能(00902)創超過3個月高，半日升5.6%；華電(01071)升5.6%；大唐發電(00991)升4.4%。

汽車股：多家汽車製造商造好，吉利(00175)斥18.33億元人民幣，向母企收購三家分別從事汽車引擎、變速器及相關售後零件公司，半日升1.5%；廣汽(02238)急升4.7%；華晨(01114)飆5.2%；比亞迪(01211)飆半成；五龍電動車(070729)升8.8%。個別4S零售商延續強勢，正通汽車(01728)升3.3%；中升(00881)升2.4%。零件商方面，耐世特(01316)升1.5%；敏實(00425)再創新高，半日升1.9%；天能動力(00819)升1.8%。

焦點股份

中國海外宏洋(00081)：今早曾挫7%，半日跌5.4%。集團公布，按2供1的基準供股，集資淨額46.09億元，每股供股價4.08元，較昨日收市價折讓約7.9%。控股股東中國海外(00688)根據不可撤回承諾參與，並將全數包銷。

時富系：時富投資(01049)曾升14.7%，半日升9.3%；時富金融(00510)半日升13.4%。兩家公司聯合公布，時富投資將會向獨立第三方出售所持的16.68億股時富金融，佔時富金融已發行股本約33.62%。每股作價將不低於0.31元，較時富金融前收市價有約最少25.5%溢價。

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