重要通告 港股直擊 香港財經

港交所(00388)公布，截至9月底止首三季盈利55.26億元，按年增22.04%，反映收入增長及持續成本監控的綜合效應。每股盈利4.51元。

單計第三季，盈利20.33億元，按年增31.76%；收入及其他收益34.54億元，按年增21.28%。

首三季，收入及其他收益96.57億元，按年增13.91%。港交所指出，部分是由於投資收益淨額增加6.25億元，包括收到出售LCH股份的遞延代價1400萬元，屬一次性收款，以及收到美國雷曼兄弟清盤人一次性的清盤後利息款項5500萬元。若扣除該等項目，收入則升 6%，主要是期交所成交量下降及LME收入減少，已抵消現貨市場成交量的增幅。

滬深港通首三季總收入及其他收益2.77億元，按年升1.37倍。

按分部看，現貨市場收入24.03億元，按年增21%；EBITDA為19.75億元，按年增25%。股本證券及金融衍生產品業務收入15.4億元，按年跌2%；EBITDA為11.96億元，按年跌4%。

另外，商品業務收入10.96億元，按年跌7%；EBITDA為6.52億元，按年跌12%。結算業務收入35.78億元，按年增13%；EBITDA為29.91億元，按年增14%。

港交所表示，第三季市場氣氛持續改善，現貨市場平均每日成交金額增至932億元，較第二季上升20%。滬深港通交易量持續增加，並錄得季度最高紀錄，滬深股通及港股通平均每日成交金額分別按季升11%及28%。但市場波動幅度繼續維持低水平，令衍生產品成交量受到負面影響。期內，期交所平均每日成交合約張數按季多1%，但與2016年全年相比仍下跌7%。