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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日升85點 閱文高招股價九成

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隔晚美股個別發展，道指創新高後回吐，微升8點收市。港股今早低開後，反覆造好，暫企穩29000點水平。

港股今早低開43點，報28950點，開市後一度跌92點，見28902點半日低，其後回穩倒升。恒指今早最多升129點，高見29123，再刷新近十年高位。恒指中午收報29079點，升85點或0.30%，大市成交額812.20億元。

國企指數報11688點，升42點或0.37%。

藍籌股方面，內需股恒安國際(01044)及蒙牛(02319)分別升3.56%及1.61%。

港交所(00388)中午後公布業績，今早升2.01%。

騰訊(00700)高見398.6元，逼近400元關，半日則升1.07; 瑞聲(02018)破頂，升2.94%。

中資電力股造好，摩根大通恢復對內地電力企業的正面看法，華潤電力(00836)急升6.56%，為表現最好藍籌。華能(00902)創逾3個月高，半日升5.59%; 大唐發電(00991)升4.43%。

家電股受追捧，海爾電器(01169)創52周高，半日則升4.16%; 海信科龍(00921)四連跌後，反彈3.54%; 志高(00449)則升2.27%。

騰訊(00700)分拆的閱文(00772)今日上市，閱文一度高見110.0元，中午收報104.3元，較招股價高89.64%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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