港股直擊 即巿股評

今日全日嘅焦點應該係閱文(00772)，無他嘅，運氣好(中籤率7.7%)或有「吉士」(借孖展抽100手穩中一手)嘅話，一開市先袋逾63%賺幅，買完個早餐返到公司你可能已經搵到半個月人工返嚟都未定；當然啦，今朝早亦有好多平日無見開無聯絡，有啲甚至幾乎連個名都講唔出嘅「朋友」都出晒嚟，是但啦，人就係咁架啦。至於抽唔中或者無抽到嘅朋友，見到閱文升到巴巴聲，隔離左右唔識嘅都高談闊論閱文，返到公司有人話抽中，然後全村人叫佢請食飯嗰啲，心裏面嗰粒葡萄有幾酸係明白嘅，不過噚日隻港交Call(16945)今日都可以幫補到吓你個心靈創傷呀。

又睇返個市，今日恒指先跌後升，依家(10點25分)再跌。無辦法啦，閱文就等同你家中剛剛出生嘅BB一樣，成為咗全家人嘅焦點，身為老大嘅恒指，自自然然要讓路，比啲父母(散戶們)擁戴一下架啦，so far見「十字星」，但位置仍保於保歷加上升通道，只係SlowSTC(14,3)超買情況愈來愈嚴重啫，無嘢嘅，到14RSI都超買時先再度吓是否轉勢啦。依家10點30分，恒指只係跌15點，報28978點，都算大方架啦；反觀騰訊(00700)今日曾跌逾2%，依家仲要高位大埋個肚(「身懷六甲」)SlowSTC(14,3)同14RSI都出現超買，位置嚟講仲keep住係保歷加出面，未返入屋，呢啲小器鬼等同個二家姐，係度呷三妹閱文嘅醋囉，唔好忘記嚟緊話有合作嘅四妹雷蛇(Razer)，同埋五妹易鑫(02858)準備出世；即使撇除呢啲咁「人性」嘅嘢唔單，單睇技術走勢都feel到騰訊又係夠鐘回一回啦。

記住，回唔等於大跌，可能係一個機會比你買正股再上車；亦可能係一個短炒先Put後Call嘅時機，呢位二小姐噚晚凌晨先推出個新射擊遊戲《光榮使命；使命行動》，下個星期三(11月14日)又第三季業績喎，話唔定佢張成績表好靚，吸引返班父母嘅目光呢。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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