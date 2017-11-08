港股今早低開後反覆，恒指一度跌92點，低見28902，之後回穩倒升。10時13分左右，恒指升穿昨日高位，暫時見最多升29點，高見29024，刷新近十年高位。截至10時20分，恒指跌6點報28988。
國企指數現報11646，升1點。
閱文(00772)首掛，暫時高見110元，較招股價55元高出1倍，一手賬面賺11000元。
騰訊(00700)昨日創出391元之上市新高後，今早一度挫2.2%，低見382.4元，現報388.2元，跌0.7%。
港股今早低開後反覆，恒指一度跌92點，低見28902，之後回穩倒升。10時13分左右，恒指升穿昨日高位，暫時見最多升29點，高見29024，刷新近十年高位。截至10時20分，恒指跌6點報28988。
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